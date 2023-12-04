П’ять ворожих FPV-дронів знищено на Запорізькому напрямку.

Прикордонники знешкодили дрони-вбивці, якими противник атакував позиції українських захисників. Про це повідомляє пресслужба ДПСУ.

Йдеться, що на Запорізькому напрямку прикордонники знищили антидроновими рушницями п’ять дронів-камікадзе, якими окупанти намагались атакувати позиції українських захисників.

"Усі ворожі БПЛА були споряджені вибухівкою та несли смертельну загрозу. Проте прикордонники виявили їх ще на підльоті та підготувались до зустрічі як належить", - розповіли у ДПСУ.

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За даними пресслужби, коли дрони-вбивці потрапили у поле зору до прикордонників, чотири безпілотники, завдяки майстерності військових, пішли в круте піке, ще один "присів" на дерево.

Охоронці кордону оприлюднили відповідні фото, на одному з яких зафіксовано дрон, який застряг на кілках дерева.

Війна в Україні - останні новини

Генерал Олександр Тарнавський, командувач оперативно-стратегічного угруповання військ "Таврія" розказав, що у полон українській армії здалися близько десятка загарбників. Окрім тогоЮ за добу ворог втратив понад чотири сотні осіб живої сили та 9 одиниць військової техніки.

Також генерал розповів, що активність ворожої авіації була відносно невисокою у порівнянні з іншими днями - зафіксовано п’ять авіаударів.

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