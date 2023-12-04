Прикордонники знешкодили дрони-вбивці, якими противник атакував позиції українських захисників. Про це повідомляє пресслужба ДПСУ.
Йдеться, що на Запорізькому напрямку прикордонники знищили антидроновими рушницями п’ять дронів-камікадзе, якими окупанти намагались атакувати позиції українських захисників.
"Усі ворожі БПЛА були споряджені вибухівкою та несли смертельну загрозу. Проте прикордонники виявили їх ще на підльоті та підготувались до зустрічі як належить", - розповіли у ДПСУ.
За даними пресслужби, коли дрони-вбивці потрапили у поле зору до прикордонників, чотири безпілотники, завдяки майстерності військових, пішли в круте піке, ще один "присів" на дерево.
Охоронці кордону оприлюднили відповідні фото, на одному з яких зафіксовано дрон, який застряг на кілках дерева.
Війна в Україні - останні новини
Генерал Олександр Тарнавський, командувач оперативно-стратегічного угруповання військ "Таврія" розказав, що у полон українській армії здалися близько десятка загарбників. Окрім тогоЮ за добу ворог втратив понад чотири сотні осіб живої сили та 9 одиниць військової техніки.
Також генерал розповів, що активність ворожої авіації була відносно невисокою у порівнянні з іншими днями - зафіксовано п’ять авіаударів.