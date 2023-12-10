На Херсонщині ворог продовжує зміцнення фортифікаційного обладнання позицій та підтягування резервів.

На південному напрямку ЗСУ знищили кілька танків противника, майже два десятки спеціальних автомобілів, бронетранспортер тощо.

Як повідомляє прес-служба Сил оборони півдня України, ворог продовжує зміцнення фортифікаційного обладнання позицій та підтягування резервів. Водночас противник веде спостереження за діями Сил оборони на правобережжі, не припиняє тиснути артилерійськими обстрілами, активно застосовує дрони.

"Сили оборони надалі утримують позиції на лівобережжі Дніпра та продовжують завдавати вогневого ураження противнику", - наголошують українські військові.

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Зокрема за минулу добу ліквідовано 30 окупантів, знищено чотири танки, БМД, БТР, міномет, станція радіолокаційної боротьби та 18 одиниць автомобільної техніки загарбників. Також знищено ворожий човен, чотири спостережних пункти та склад з боєкомплектом.

За даними пресслужби, у Чорному морі на бойовому чергуванні зафіксовано два бойових кораблі ворожого флоту, в Азовському морі – один російський корабель. Ракетоносії противника заведені в пункти базування.

"Протягом доби (з 7.00 до 7.00) противник завдав авіаційний удар із застосуванням авіаційної керованої ракети "X-59" в напрямку Кривого Рогу. Силами ППО її знищено у повітрі. Уламками збитої ракети пошкоджено будівлі на території одного з підприємств", - йдеться у повідомленні.

Також за минулу добу окупанти здійснили 12 обстрілів населених пунктів. Зокрема, по Херсону вдарили щонайменше 7 разів. Обстріляні також Велетенське, Токарівка, Зимівник на Херсонщині, Очаків та Солончаки на Миколаївщині.

Внаслідок злочинних дій ворога поранено три цивільні особи. Пошкоджено дві багатоповерхівки, дві адміністративні будівлі, близько десятка приватних будинків, заклад харчування, гараж та цивільні автомобілі.

Продовжуючи тероризувати цивільне населення правобережжя, ворог завдав ударів із застосуванням 3 FPV-дронів та скинув з БпЛА різних модифікацій 8 осколкових боєприпасів по населених пунктах Золота Балка, Берислав, Гаврилівка, Новоберислав. Внаслідок цього в місті Берислав загинула цивільна особа, ще одна людина дістала поранення. Пошкоджено приватний будинок.

Ситуація на Півдні

Нещодавно стало відомо, що на півдні російська армія збільшує кількість спостережних пунктів, нарощує фортифікаційне обладнання позицій та намагається підтягнути резерви. Водночас українські захисники утримують позиції на лівобережжі, напередодні їм вдалося ліквідувати майже півсотні окупантів та чотири бойових машини десанту. Вчора у штормовому морі ворог тримав на бойовому чергуванні п’ять кораблів, з них чотири - у Чорному та один - в Азовському морі.

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