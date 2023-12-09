ЗСУ утримують позиції на лівобережжі Дніпра, ліквідовано 46 окупантів.

На одному з напрямків російська армія збільшує кількість спостережних пунктів. Про це повідомляє прес-служба Сил оборони півдня України.

"В нашій зоні відповідальності ворог нарощує фортифікаційне обладнання позицій і продовжує намагання підтягувати туди резерви. Збільшеною кількістю спостережних пунктів та вогневих позицій забезпечується відстеження дій Сил оборони та тиск на правий берег артилерійськими обстрілами. Паралельно активізується застосування дронів різної модифікації, але формування наступальних угруповань не зафіксовано", - наголошують у пресслужбі.

Йдеться, що українські захисники надалі утримують позиції на лівобережжі Дніпра, продовжують контрбатарейну боротьбу, наносять вогневі ураження по позиціях і по тилах противника. Зараз є підтвердження, що ліквідовано 46 окупантів, також ворог втратив чотири бойових машини десанту. Решта результатів дорозвідується.

Відео дня

Наразі у штормовому морі ворог тримає на бойовому чергуванні п’ять кораблів, з них чотири - у Чорному та один - в Азовському морі. Ракетоносії заведені в пункти базування.

Протягом доби (з 7.00 до 7.00) противник завдав авіаційний удар із застосуванням крилатої ракети, ймовірно "Х-59", по незабудованій території на Миколаївщині. Жертв та руйнувань не зафіксовано.

Також окупанти 9 разів гатили по Херсону, під обстрілами перебували мешканці селища Іванівка Херсонської області. Окрім того, загарбники не припиняють терор Очаківської й Куцурубської громади на Миколаївщині, регулярно піддаючи їх поодиноким обстрілам.

Триває ворожий терор шляхом скидання з БпЛА різних модифікацій осколкових боєприпасів. При складних погодних умовах кількість вильотів і скидів значно зменшується, як, наприклад минулої доби – було всього два. Водночас за словами військових, пильності втрачати не можна - небезпека зберігається.

Внаслідок вогневого впливу та злочинних дій ворога поранено цивільну особу. Пошкоджено багатоповерхівку, близько десятка приватних будинків, прилеглу лінію газопостачання та цивільні автомобілі.

Яка ситуація на півдні

Нагадаємо, вчора стало відомо, що в зоні відповідальності Сил оборони півдня ворог нарощує фортифікаційне обладнання позицій і намагається підтягнути туди певні резерви. Окупанти тиснуть на правий берег артилерійськими обстрілами, активізують застосування дронів.

Вас також можуть зацікавити новини: