Ірпінь вже кілька днів поспіль перебуває під обстрілами окупантів.

У середу, 2 березня, було знищено російський літак Су-25, який бомбив передмістя Києва.

Відповідна фотографія оприлюднена в мережі. Її показав і військовий кореспондент Андрій Цаплієнко.

"Ворожий літак Су-25, який бомбив Ірпінь, знищено", - йдеться у його повідомленні.

Нагадаємо, українські захисники продовжують відбивати атаки російських окупантів поблизу Києва. Запеклі бої тривають кілька днів, але спроби загарбників потрапити до столиці не увінчуються успіхом.

Місто Ірпінь зазнало значних руйнувань, було завдано ударів й по житловій інфраструктурі.