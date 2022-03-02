На фото - будинки в Ірпені після обстрілу 2 березня.

У мережі опублікували відео жахливих наслідків обстрілу Ірпеня Київської області російськими окупантами.

Нагадаємо, місто протягом усіх днів з початку вторгнення РФ перебуває під обстрілами. Зруйновані деякі будинки, розбиті дороги.

Будинок Ірпеня після ранкового обстрілу. У мирні часи - зелене, красиве Столичне передмістя.

Нагадаємо, українські захисники продовжують відбивати атаки російських окупантів поблизу Києва. Запеклі бої тривають кілька днів, але спроби загарбників потрапити до столиці не увінчуються успіхом.

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