В Ірпені обстріли не припиняються / Скріншот
У мережі опублікували відео жахливих наслідків обстрілу Ірпеня Київської області російськими окупантами.
Нагадаємо, місто протягом усіх днів з початку вторгнення РФ перебуває під обстрілами. Зруйновані деякі будинки, розбиті дороги.
Будинок Ірпеня після ранкового обстрілу. У мирні часи - зелене, красиве Столичне передмістя.
Будинок Ірпеня після ранкового обстрілу
Нагадаємо, українські захисники продовжують відбивати атаки російських окупантів поблизу Києва. Запеклі бої тривають кілька днів, але спроби загарбників потрапити до столиці не увінчуються успіхом.