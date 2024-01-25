Десятки рятувальників одночасно працювали за різними адресами - приборкували вогонь та розбирали завали.

В Одесі через дроновий удар, який завдали російські терористи, певна кількість квартир у житлових будинках, зокрема у висотній новобудові вигоріли вщент, на 15-му поверсі повністю знищено повністю.

За словами речниці Головного управління ДСНС в Одеській області Марини Аверіної, рятувальники з вечора 24 січня почали ліквідовувати наслідки ворожої атаки.

"На лінію "101" надходило багато повідомлень. Адреси різнилися… Перша адреса, за якою прибули рятувальники, - це багатоповерхівка, де на 15-му поверсі спалахнула пожежа. Зовнішню стіну однієї з квартир було знищено повністю. Пожежа спалахнула на площі 50 кв. метрів. На місці був постраждалий, якого госпіталізували до медичного закладу", - розповіла Аверіна.

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За її словами, ця нова багатоповерхівка заселена ще лише частково, в іншому випадку могло бути набагато більше постраждалих.

Речниця додала, що ворожа атака тривала та рятувальники одночасно працювали за трьома адресами. Наймасштабніша пожежа була саме у складських приміщеннях меблевого комбінату. "Одночасно там також, де житлові будинки, вибуховою хвилею було пошкоджено будинки, квартири, вогнем знищена повністю автівка. Рятувальники деблокували одну постраждалу з квартири", - каже речниця.

Також проводилась евакуація людей, на місці працювали психологи ДСНС у взаємодії з колегами із Національної поліції. Фахівці надавали допомогу постраждалим – всі люди перебували у стресовому стані. Для мешканців оперативно розгорнули пункт обігріву, де люди могли "пересидіти" певний час, попити чаю тощо.

Загалом понад 80 рятувальників одночасно працювали за різними адресами, приборкували вогонь, розбирали завали.

Разом зі співробітниками ДСНС займання ліквідували нацгвардійці на масштабних пожежах в Одесі працювали гвардійці пожежного взводу 11-й бригади імені Михайла Грушевського Південного оперативно-територіального об'єднання Національної гвардії України. Вони разом з рятувальниками одними з перших прибули на місце події та почали ліквідувати наслідки.

За даними пресслужби Одеської обласної прокуратури, ввечері 24 січня ЗС РФ двічі здійснили повітряну атаку ударними безпілотними літальними апаратами саме по Одесі.

Наразі прокурори у взаємодії з іншими правоохоронцями вживають всі можливі заходи для документування воєнних злочинів, вчинених терористами. Розпочато розслідування у кримінальному провадженні за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України).

"Постраждали 6 людей, 61-річний чоловік отримав опіки, його госпіталізовано до лікарні. Іншим травмованим надана медична допомога на місці. У Хаджибейському районі міста пошкоджено багатоповерхову новобудову, деякі квартири вигоріли вщент. У Приморському районі зазнали пошкоджень 2-поверховий житловий будинок, багатоповерхівки, автомобілі та низка інших об’єктів цивільної інфраструктури", - розповіли у пресслужбі.

Як уточнили УНІАН у правоохоронних органах, 61-річний чоловік – власник однієї з квартир багатоповерхівки жилого комплексу "Прохорівський" у Хаджибейському районі.

За даними мерії міста, станом на 11:00, відомо, що у Хаджибейському районі пошкодження зафіксовані у двох будинках (29 вікон у 21 квартирі). В Приморському районі також пошкоджено освітній заклад, 156 квартир (210 вікон) в 13 житлових будинках. В одному з будинків зруйновано приблизно 40 відсотків покрівлі.

На місцях працюють комунальні служби та розгорнуто оперативні штаби. Також організовано харчування для мешканців пошкоджених будинків та комунальників.

У Силах оборони півдня України також розповіли, що сталося вночі у ще одному багатоквартирному будинку у Приморському районі Одеси. Там уламки збитого дрона "прилетіли" на балкон другого поверху. Через загрозу вибуху, мешканців будинку евакуювали. Вибухотехніки обстежили уламки, не виявивши загрози, вивезли їх. Мешканці багатоповерхівки змогли повернутися до своїх домівок.

Атака на Одесу

Як повідомляв УНІАН, з вечора 24 січня російська армія атакувала південь України двома хвилями дронів "Shahed-131/136", основний удар був зосереджений на Одесі. Десять дронів-камікадзе на Одещині вдалося збити, але деякі з них за інерційною траєкторією долетіли до житлових кварталів міста. Один з них, влучивши у багатоповерхову новобудову у Хаджибейському районі Одеси, та спричинив пожежу. Інший уражений дрон під час падіння пробив дах 2-поверхової житлової будівлі у Приморському районі міста. У цьому ж житловому кварталі впав ще один БпЛА. Вибухова хвиля завдала багато пошкоджень навколишнім будинкам, вщент вигорів запаркований у дворі автомобіль, ще декілька побито.

Окрім того, не вдалось уникнути влучань - ворог поцілив у складське приміщення меблевого комбінату в промисловому районі Одеси. Спалахнула потужна пожежа через велику кількість легкозаймистих речовин. Чоловіка, що поруч проїжджав на велосипеді, ударною хвилею скинуло на землю.

Загалом у місті через ворожу атаку постраждало 6 цивільних.

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