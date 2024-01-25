Супротивник поцілив у складське приміщення меблевого комбінату.

У ніч на четвер, 25 січня, російські окупанти двома хвилями атакували південні регіони України дронами типу Shahed-131/136, і під основний удар потрапила Одеса, там є руйнування, шість осіб отримали поранення.

За даними Сил оборони півдня України, між попередженнями про повітряну тривогу пауза склала до 15 хвилин, бойова робота велась в умовах рясного заходу на удар одночасно кількох дронів. Йдеться, що 11 дронів-камікадзе силам протиповітряної оборони вдалось збити: десять - на Одещині, один - на Миколаївщині. За даними Сил оборони, агресор застосовував вже випробувані тактичні хитрощі - заходив з акваторії Чорного моря на низьких висотах, вдавався до складних маневрувань.

"На жаль, збиті дрони за інерційною траєкторією долітали до житлових кварталів. Один з них, влучивши у частково заселену багатоповерхову новобудову в Хаджибейському районі Одеси, спричинив пожежу. Пошкоджено кілька квартир, одна людина отримала опіки та госпіталізована", - зазначається у повідомленні.

Ще один уражений дрон пробив дах двоповерхової житлової будівлі у Приморському районі міста. У цьому ж житловому кварталі впав ще один БПЛА, поруч із пошкодженим під час попередньої атаки багатоквартирним будинком. Вибухова хвиля завдала багато пошкоджень скління навколишніх будинків, вщент вигорів запаркований у дворі автомобіль, ще декілька побито. Там чотири людини отримали поранення, їм надано допомогу на місці, лікуються амбулаторно. Одну з постраждалих рятувальники деблокували з-під завалів.

Окрім того, не вдалось уникнути влучань - ворог поцілив у складське приміщення меблевого комбінату в промисловому районі Одеси. Спалахнула потужна пожежа через велику кількість легкозаймистих речовин. Чоловіка, що поруч проїжджав на велосипеді, ударною хвилею скинуло на землю. Потерпілий отримав поранення уламками різних предметів, що розліталися від вибуху. Йому надано медичну допомогу, він лікується амбулаторно.

"Нагадуємо, ворог підступний терорист, що не цурається нищити цивільне населення та інфраструктуру. Не нехтуйте власною безпекою, орієнтуйтесь на повідомлення про загрози, переходьте вчасно в укриття! Це врятує вам життя", - наголошують у Силах оборони.

За відомостями прес-служби регіонального главку ДСНС, понад 80 рятувальників одночасно працювали за різними адресами, приборкували вогонь, розбирали завали. Психологи ДСНС надавали допомогу місцевим жителям.

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Як повідомляв УНІАН, ввечері 24 січня російська армія почала дронову атаку на Одесу. Згодом стало відомо, що в житлових кварталах Одеси зафіксовано пожежу, пошкодження цивільної житлової інфраструктури. Також йшлося, що одесит отримав опіки. Згодом повідомили, що відомо про ще одного постраждалого у місті - у чоловіка множинні порізи.

Поліція повідомила, що внаслідок атаки пошкоджень зазнали житлова багатоповерхівка та меблевий склад. На місцях уражень спалахнули пожежі, які гасять співробітники ДСНС. Тоді йшлося про Хаджибейський район Одеси.

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