Конфлікт виник між чеченцями та представниками військової комендатури.

Стали відомі подробиці перестрілки між "кадирівцями" та військовою комендатурою в тимчасово окупованому Урзуфі під Маріуполем.

Як повідомив радник мера Маріуполя Петро Андрющенко, "кадирівців" пустили на відпочинок в Урзуф, але там у них виник конфлікт з місцевою військовою комендатурою.

"Почали погони зривати один одному та виникла перестрілка. Окрім р*сні розстріляли цивільних. Відомо про загиблих двох дівчат підлітків, чотирьох хлопців та жінки", - зазначив Андрющенко.

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"Дружній вогонь" в Урзуфі

Як повідомляв УНІАН, у пʼятницю, 11 серпня, в тимчасово окупованому селищі Урзуф, що розташоване неподалік Маріуполя Донецької області, сталася дуже серйозна перестрілка.

За однією з версій, "кадирівець" напився та розстріляв цивільних та військових Росії. Станом на вечір 12 серпня з Урзуфа нікого не випускали. Також селище було закрито на вʼїзд.

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