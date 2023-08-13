Серед постраждалих щонайменше троє цивільних.

У пʼятницю, 11 серпня, в тимчасово окупованому селищі Урзуф, що розташоване неподалік Маріуполя Донецької області, сталася дуже серйозна перестрілка. Про це повідомив радник мера окупованого міста Петро Андрющенко.

"За однією з версій, кадировець напився та розстріляв цивільних та військових Росії. Знаємо мінімум за трьох цивільних, які отримали травми після перестрілки", – написав він у Telegram.

Зазначається, що станом на вечір 12 серпня з Урзуфа нікого не випускали. Також селище було закрито на вʼїзд.

Війна в Україні: ситуація на окупованих територіях

Російські загарбники намагаються перетворити тимчасово окуповані території України на величезне сміттєзвалище. Як повідомляє Центр національного спротиву, загарбники планують вивозити сміття з РФ на українську землю.

Тим часом українські військові продовжують завдавати ударів по обʼєктах російських загарбників на окупованих територіях. Зокрема, у Херсонській області в окупованому Раденську здетонував ворожий склад боєприпасів.

Водночас, розуміючи, що Сили оборони ведуть контрбатарейну боротьбу, російські окупанти на півдні України ховаються від ЗСУ серед місцевого населення. За словами керівниці Об'єднаного прес-центру Оперативного командування "Південь" Наталії Гуменюк, це ускладнює роботу ЗСУ, адже вони не бʼють по цивільних, на відміну від окупантів.

Вас також можуть зацікавити новини: