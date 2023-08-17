Німеччина передала новий пакет військової допомоги.

Німеччина передала Україні дві пускові установки зенітно-ракетного комплексу ближнього радіусу дії IRIS-T SLS.

Також, як повідомляє уряд Німеччини, у новий пакет військової допомоги увійшли близько п'яти тисяч димових снарядів калібру 155-мм, десять переносних радарів Ground Observer 12 для контрбатарейної боротьби і вантажний транспорт (чотири сідельних тягача 8x8 HX81 та п'ять напівпричепів до них; вісім навантажувачів на 15 тонн).

У повідомленні наголошується, що цього року Україна отримала від Німеччини військову допомогу на загальну суму в 5,4 мільярда євро.

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Німеччина закупить шість ЗРК IRIS-T - що повідомлялося

Нагадаємо, у червні від джерела в Бундесвері стало відомо, що Німеччина має намір закупити шість систем ППО IRIS-T для своїх повітряних сил на близько 900 мільйонів євро.

Тоді ж і повідомлялося, про те, що Берлін купив дві установки IRIS-T виробництва Diehl для України і зобов'язався відправити у Київ.

IRIS-T SLS - система протиповітряної оборони ближньої дії. Відомо, що дальність польоту протиракети комплексу - 12 км при висоті цілі до 8 км.

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