Перший німецький ЗРК IRIS-T прибув в Україну 12 жовтня 2022 року.

Німеччина має намір закупити шість систем ППО IRIS-T для своїх повітряних сил на близько 900 мільйонів євро, пише Reuters з посиланням на джерело в Бундесвері.

Поки Берлін купив дві установки IRIS-T виробництва Diehl для України і зобов'язався відправити до Києва ще дві системи, але поки не оснастив ними свої повітряні сили.

IRIS-T в Україні - що відомо

Перший німецький ЗРК IRIS-T прибув в Україну 12 жовтня 2022 року. У квітні 2023-го міністр оборони Олексій Резніков підтвердив передачу Україні другого зенітно-ракетного комплексу IRIS-T від Німеччини.

IRIS-T-зенітний ракетний комплекс (ЗРК) середнього радіусу дії, розроблений німецькою компанією Diehl Defence в 2014 році і призначений для знищення крилатих і балістичних ракет, а також літаків, вертольотів і БПЛА.

Характеристики ЗРК IRIS-T SLM

Виявлення цілей на дальності до 250 км

Знищення цілей на відстані до 40 км

Знищення цілей на висоті до 20 км

Контрнаступ ЗСУ та удари Росії - головне

Як писав The Wall Street Journal, у контрнаступі України, який розширюється, частина найбільш важливого військового спорядження не робить жодного пострілу. Устаткування включає в себе все - від пересувних паливних і водяних баків, медичних і ремонтних вантажівок до незвичайних транспортних засобів, які встановлюють переносні мости або розмінують поля. Вони несуть боєприпаси, продукти харчування, запасні частини та мастильні матеріали, необхідні для вибухозахищеного обладнання.

Разом з тим важливу роль у підготовці ЗСУ до наступальних операцій зіграли і західні ЗРК, що відбивали удари Росії протягом усього травня і початку червня, коли Кремль намагався вивести з ладу низку військових об'єктів. Однак Україна все ще потребує таких систем як Patriot, SAMP/T, IRIS-T, NASAMS і F-16.

2 червня видання Bild повідомило, що Німеччина поставить в Україну 66 новітніх бронетранспортерів. Вибрані БТР в шість разів дешевші за колісні броньовані машини Rheinmetall.

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