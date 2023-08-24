Крім сучасних західних систем, Україна має радянські системи, якими теж можна користуватися, нагадав президент.

Президент України Володимир Зеленський розповів про те, що потрібно Україні для закриття неба і наскільки складно про це домовлятися.

"Щодо закриття неба - його можна закрити тільки сучасними ППО. По-друге, потрібні додаткові ракети для несучасного, але все ж дієвого радянського обладнання", - розповів Зеленський на брифінгу в Києві, передає кореспондент УНІАН.

За словами президента, Україна має такі системи, проте зараз існує дефіцит ракет до них. Отже, необхідно працювати з країнами, у яких на складах є відповідна амуніція радянських часів.

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"Третій момент -почати виробляти своє вітчизняне ППО. Більше ніяких варіантів немає", - додав Зеленський.

Він подякував партнерам за надання Україні систем ППО. На думку глави держави, кращими системами в Україні зараз є саме Patriot, NASAMS, IRIS-T.

"Я говорю про те, що використовувалося найчастіше, де було стовідсоткове спрацьовування. За Patriot дуже складно працювати з партнерами за кожну додаткову пускову систему, я вже не кажу про додаткову батареї. За все це треба дуже сильно боротися", - сказав президент.

Як повідомляв УНІАН, 24 серпня Норвегія підтвердила передачу Україні сучасних винищувачів F-16 систем протиповітряної оборони IRIS-T. також країна планує надати Україні допомогу в розмінуванні.

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