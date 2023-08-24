Також Норвегія передасть українській державі певну кількість наборів для розмінування.

Прем’єр-міністр Норвегії Йонас Гар Стьоре підтвердив надання Україні західних винищувачів F-16 та систем протиповітряної оборони IRIS-T.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив у Києві під час спільної із президентом України Володимиром Зеленським прес-конференції. Зокрема, норвезький прем’єр наголосив, що його країна продовжить підтримувати Україну у відбудові енергетичної інфраструктури, продовжить допомагати Україні з газом для наступної зими, а також передасть певну кількість наборів для розмінування.

Також Гар Стьоре зазначив, що Норвегія продовжить роботу із партнерами та продовжить переконувати їх у необхідності передачі наявних у цих країн норвезьких систем протиповітряної оборони NASAMS.

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Він також запевнив, що виробництво цих систем ППО триватиме та буде прискорене.

"У контексті ППО ми також надаємо системи IRIS-Т, яка також дозволить захистити інфраструктуру та життя людей від безпілотників та ракет", - сказав очільник уряду Норвегії.

Крім того, він підтвердив, що Норвегія ухвалила рішення про передачу Україні своїх винищувачів F-16. "Ми зараз обговорюємо, коли та як (це станеться - УНІАН)... Норвегія зараз переходить на нові винищувачі і значна частина F-16 була вже передана кілька років тому нашому союзнику в НАТО - Румунії", - зауважив Гар Стьоре.

За його словами, два винищувачі Норвегія вже виділяє для навчальної місії і "буде розглядати" для передачі Україні невелику кількість тих, що залишилися.

"Що стосується F-16. Я дуже дякую прем'єр-міністру за це рішення, воно важливе для нас, історичне. у нас три країни, які погодились передати Україні після тренування F-16 - Данія, Нідерланди, Норвегія", - зазначив Зеленський. Президент також зауважив, що наразі складно говорити про конкретну кількість F-16, які отримає Україна.

Допомога Україні - зараз це варто знати

Як відомо, Норвегія стала третьою країною після Нідерландів і Данії, яка передасть Україні F-16. Раніше стало відомо, що Данія передасть Україні 19 винищувачів, а Нідерланди - 42.

Раніше повідомлялося, що Німеччина передала Україні додаткові ракети для комплексу протиповітряної оборони Patriot.

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