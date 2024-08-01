Наразі невідомо, чи збережеться така ж динаміка ударів у серпні.

Україна вперше запустила більше далекобійних безпілотників, ніж Росія. Як пише Forbes, у липні Росія запустила по Україні 426 безпілотників типу "Шахед". За цей же період Україна завдала удару понад 520 безпілотниками.

Росія менш ефективна у знищенні дронів, оскільки українські удари завдають більшої економічної шкоди нафтопереробним заводам та іншим об’єктам. Україна отримує перевагу в стратегічній війні ударів безпілотників великої дальності – і президент Володимир Зеленський обіцяє, що згодом буде більше кращих ударних безпілотників.

Наступ безпілотників Росії

Росія втратила більшість своїх запасів балістичних і крилатих ракет великої дальності в перші кілька місяців війни. І хоча виробництво зросло з 2022 року, РФ запускає ракети приблизно з тією ж швидкістю, що й виробляє - приблизно 120 на місяць.

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Попри те, що ракети важливі через їх руйнівний ефект, більша частина далекобійної ударної потужності Росії зараз - БПЛА. Їхньою головною зброєю є розроблена Іраном серія Shahed, яка коштує лише 20 000 доларів, у порівнянні з мільйоном або більше за ракету.

"Шахеди" все частіше виробляються за ліцензійною угодою на гігантському новому заводі в Елабузі, на схід від Москви. Конструкція була змінена протягом останніх двох років, але основи все ще залишаються незмінними: дрон з гвинтовим приводом і розмахом крил у 2,4 мм, який летить зі швидкістю близько 170 км на годину та має бойову частину трохи більше 45 кг. Окрім низької вартості, основною перевагою Shahed є його радіус дії, який становить понад 1600 км.

Росія зазвичай запускає хвилі до тридцяти шахедів одночасно. Їх вловлюють тисячаі українських мережевих мікрофонів. Їх збивають мобільні групи, або більш потужні системи ППО ракетами "земля-повітря", деякі збиваються з курсу або падають на землю спеціальними системами електронної боротьби .

Є кілька інших російських ударних безпілотників дальнього радіусу дії , але на даний момент переважна більшість – це типи "Шахедів".

Україна , що збиває 90% цих дронів, а іноді й 100%. Очевидно, що шахеди все ще завдають шкоди, але загроза не зростає.

Україна завдає удару у відповідь

У відповідь Україна розробила широкий спектр різних ударних безпілотних літальних апаратів великої дальності – аналітик HI Sutton ідентифікував не менше 22 різних моделей, від переобладнаних легких літаків до реактивних ударних безпілотних літальних апаратів, виготовлених на замовлення. Більшість, однак, розроблені таким чином, щоб бути максимально простими, дешевими та ефективними, незалежно від зовнішнього вигляду, як дрон Drainpipe Drone, що вперше "засвітився" у квітні. Виробників декілька - переважно українські стартапи, які збирають кошти для своїх проєктів. Багато БПЛА є таємничими, а про їх існування відомо лише з уламків, знайдених у Росії.

У 2023 році Україна виробляла лише "десятки" безпілотників типу "Шахед" на місяць. Атаки хоч і часто були резонансними, мали невеликий масштаб. Це змінилося. Масові атаки стають все більш поширеними, іноді разом з ударами Storm Shadow або іншими ракетами, наданими західними союзниками.

Все, що ми знаємо про атаки українських безпілотників, надходить від російських офіційних осіб, оскільки українці про це не говорять. Жоден орган у Росії не публікує щоденні звіти, як це роблять українські ВПС щодо "Шахедів" і ракетних атак, але заяви публікують місцеві губернатори та військові управління.

5 липня Міноборони Росії "підтвердило, що його сили знищили 50 українських безпілотників на території Росії", 9 липня їх було 38, 11 липня - 75, 18 липня - ще 33. 20 липня було 26, а 22 липня вони збили 80 безпілотників. Було ще 20 - 27 -го , 41 - 29 -го і 19 - 31- го липня, а також менші кількості в одинадцять інших днів.

Ці цифри неможливо підтвердити. Вони можуть і не відображати загальну кількість запущених безпілотників.

"На підставі заяв російських державних органів, Україна запустила понад 524 ударних безпілотника в липні порівняно з менш ніж 200 за кожний з попередніх двох місяців. Схоже, що це перший місяць, коли український загальний показник перевищив російський", - зазначає видання.

Точне націлювання

Інформації про те, на що цілять російські безпілотники, мало, хоча повідомлення про відключення електроенергії та проблеми з електрикою свідчать про те, що удари по електричній інфраструктурі України тривають. Україна втратила приблизно половину своїх 18 гігават потужностей , існує термінова програма відновлення до зими.

Українська кампанія є багатосторонньою, спрямована проти різноманітних цілей високої вартості - нафтопереробні заводи та нафтогазосховища. Драматичні наслідки атак часто з'являються у мережі. Загальний збиток галузі важко оцінити, але він зростає. Санкції ускладнюють ремонт нафтопереробних заводів, і Росія може бути змушена підняти ціни або обмежити поставки.

Другий клас цілей – російські військові авіабази. Точна дальність дії різних українських ударних безпілотників невідома, але нещодавня атака на авіабазу Оленья в Росії була завдана з відстані понад 1800 кілометрів. Такий діапазон ставить під загрозу величезну кількість російських баз. Ці удари важко оцінити, оскільки єдина доступна інформація про пошкодження надходить із супутникових зображень, які можуть бути нечіткими. Україна стверджує, що 27 липня знищила російський Су-30М на авіабазі Саки та пошкодила бомбардувальник Ту-22М на авіабазі Оленья.

"Зауважте, що для обох типів цілей мала боєголовка безпілотника може завдати непропорційної шкоди. Один знищений російський винищувач міг би окупити вартість усієї кампанії безпілотників у кілька разів. Деякі з більших безпілотників можуть нести набагато більші боєголовки, хоча й до кількох сотень кг, утримуючи більший діапазон цілей під загрозою", - зазначає видання.

Електричні підстанції, які в Росії охолоджуються легкозаймистим маслом, також є мішенями для українських безпілотників.

Мік Раян, старший науковий співробітник з військових досліджень Інституту Лоурі, зазначає, що одна з функцій української кампанії безпілотників - створити дилеми для російських військових планувальників. Відведення протиповітряної оборони від лінії фронту може допомогти захистити авіабази, але залишить війська уразливими. Зосередження на авіабазах означає, що життєво важливі нафтосховища горітимуть зі зростаючою швидкістю. Зміна протоколів, щоб дозволити військам швидше відкривати вогонь, може збільшити і без того жахливу кількість випадків дружнього вогню .

Раян зазначає, що окрім економічних і військових наслідків, кампанія безпілотників є політичною зброєю. Стрімке зростання цін на газ і горіння нафтових резервуарів пояснюють росіянам справжні наслідки вторгнення в Україну.

Прискорене виробництво

Велике питання в тому, скільки ударних безпілотників великої дальності може виготовити Україна і чи липень – це прорив чи тренд.

Виробники безпілотників Terminal Autonomy у грудні минулого року обговорювали плани масового виробництва свого AQ-400 Scythe. Дерев’яний корпус дрона можна виготовити за допомогою тих самих установок, які ріжуть меблі, і його легко зібрати за допомогою некваліфікованої праці. Вони вірили, що зможуть виготовляти 500 дронів на місяць до середини 2024 року, але це залежатиме від підтримки уряду. Інші виробники безпілотників, які виробляють "Бобер", "Лютий" та інші, можуть мати аналогічні потужності, знову ж таки, якщо вони отримають достатнє фінансування.

У грудні міністр стратегічних галузей промисловості України Олександр Камишин заявив, що має на меті виготовити 10 тис. ударних безпілотників із радіусом дії в сотні кілометрів у 2024 році. Це буде понад 830 на місяць.

А минулого тижня під час одного зі своїх вечірніх звернень президент Зеленський заявив, що "ми готуємо кроки для збільшення кількості та якості наших безпілотників дальньої дії".

Один місяць посилення ударів безпілотників може не мати сенсу. Україна ще не перевищила загальну кількість 600 "Шахедів", запущених Росією в березні та грудні. Але липень може стати поворотним моментом у стратегічній війні безпілотників і початком зростання проблем для Росії.

Використання дронів на війні в Україні

Раніше видання BBC описало "війну майбутнього". Експерти кажуть, що безпілотники, які колись відігравали другорядну роль у війні, наразі є головним компонентом на фронті поблизу з піхотою та артилерією.

Також українська розвідка показала новітню зброю, завдяки якій було знищено російський Су-57. За словами військових, вони використовують дрони тактичного ураження, така новітня зброя максимально шкодить окупантам.

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