Йдеться про комплекс, який допомагав окупантам цілодобово слідкувати за територією та переміщеннями наших військ.

У Донецькій області Сили оборони України за допомогою дрона-камікадзе "Пегас" знищили ворожий комплекс спостереження.

Про це повідомив віце-прем'єр-міністр з інновацій, розвитку освіти, науки та технологій - міністр цифрової трансформації Михайло Федоров у своєму Telegram.

"Росіяни втратили ще одне "око мордора". Цього разу на Донеччині. Воїни 59 ОМБР професійно відпрацювали дроном-камікадзе "Пегас" по російському комплексу спостереження "Муром-П", - зазначив він.

За словами Федорова, знищений комплекс допомагав окупантам цілодобово слідкувати за територією та переміщеннями наших військ.

ЗСУ вправно використовують дрони "Пегас" проти окупантів

Як повідомляв УНІАН, українські військові активно використовують дрони для боротьби з російськими загарбниками. Так, раніше на околицях Бахмута за допомогою "Пегасів" знищили ворожі установки для розмінування УР-83П, так звані "Змій Горинич", та - 1300 кг тротилу.

Також нещодавно на околицях Бахмута за допомогою дрона-камікадзе "Пегас" знищили фургон з російськими окупантами.

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