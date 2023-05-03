Українські воїни за минулу добу завдали близько 100 ударів по силах ворога, зазначили у ЗСУ.

На Херсонщині Сили оборони України знищили ворожий комплекс спостереження "Муром-М", також на окупованому лівобережжі знищено понад 20 російських військових, міномети та іншу техніку супротивника.

Як повідомляє оперативне командування "Південь" Збройних сил України у середу, 3 травня, українська авіація та ракетно-артилерійські підрозділи за минулу добу завдали близько 100 ударів по районах зосередження живої сили та техніки ворога на лівобережжі.

Наразі отримано підтвердження про деякі втрати противника. Зокрема, ліквідовано 25 окупантів, два міномети, безпілотник-розвідник, крупнокаліберна гармата "Гіацинт-Б" та три одиниці автотехніки.

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"Також вражено автоматичний комплекс далекого візуального спостереження "Муром-М", - повідомили у командуванні.

Варто зазначити, що загальні втрати РФ в Україні вже становлять приблизно 191 940 окупантів. Крім того, ліквідовано багато ворожого озброєння, у тому числі 2 946 артилерійських систем.

Ситуація в Херсонській області - зараз це варто знати

Українські воїни прогнали загарбників з правобережної частини регіону на лівобережну. Росіяни дуже часто обстрілюють звільнену територію з різного озброєння, є жертви, постраждалі та руйнування.

Зокрема, вдень 3 травня стало відомо, що вороги у Херсоні атакувалий єдиний гіпермаркет, який працював. Унаслідок удару з боку супротивника загинули три особи, а п'ять - поранені.

Довідка УНІАН. "Муром-М" - це пристрій, який автономно "виглядає" живу силу і техніку, він оснащений оптичною камерою, яка "бачить" людину на відстані до 10 км. Крім того, комплекс має тепловізор, який виявляє автомобілі на відстані 8 км і людей - на відстані 4 км.

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