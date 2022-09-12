Поки що російські загарбники намагаються створити враження, що міцно засіли у Херсонській області.

Підрозділи Збройних сил України готові уразити навіть "елітні катамарани" з окупантами, якщо ворог спробує втекти на них.

Як передає кореспондент УНІАН, про це на брифінгу повідомила начальник об’єднаного координаційного штабу прес-центру Сил оборони півдня України Наталя Гуменюк, відповідаючи на запитання, чи є інформація щодо переміщення представників командування ворога з Херсонщини до Криму.

"Поки вони намагаються створити у нас враження, що вони засіли там міцно і тримаються за ці позиції. Але обережні пересування ми все таки спостерігаємо. Поки елітних катамаранів по Дніпру не спостерігали, але ми готові уразити і таку делікатну ціль", - сказала Гуменюк.

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Як повідомляв УНІАН, 9 вересня у Генштабі ЗСУ поінформували, що у Херсонській області серед окупантів зростає кількість дезертирів. Зокрема, поблизу села Бабенківка Друга ворог для пошуку втікачів та повернення їх на бойові позиції був змушений задіяти вертольоти та зброю.

Крім того, через Каланчак в напрямку Криму спостерігалося інтенсивне переміщення автобусами російських солдатів без зброї.

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