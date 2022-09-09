У зв’язку зі значними втратами та небажанням воювати значно погіршується морально-психологічний стан в окупаційних підрозділах та зростає кількість дезертирів.

На тимчасово захопленій території Херсонської області ворог для пошуку втікачів та повернення їх на бойові позиції був змушений задіяти вертольоти та зброю.

Про це йдеться у вечірньому зведенні Генерального штабу Збройних сил України.

"У зв’язку зі значними втратами та небажанням воювати, значно погіршується морально-психологічний стан в окупаційних підрозділах та зростає кількість дезертирів. На тимчасово захопленій території Херсонської області, в районі населеного пункту Бабенківка Друга, ворог для пошуку втікачів та повернення їх на бойові позиції був змушений задіяти вертольоти та зброю", - йдеться у повідомленні. Відео дня

Крім того, як зазначили в Генштабі, через Каланчак, в напрямку тимчасово окупованого Криму, відзначено інтенсивне переміщення автобусами російських солдатів без зброї.

Війна в Україні: актуальні дані

ЗСУ пішли у контрнаступ на Херсонському та Харківському напрямках. 8 вересня Генштаб прозвітував про деокупацію низки сіл у Харківській області, а також міста Балаклії, яке було під контролем РФ 6 місяців.

Усього за три дні захисники просунулися під Харковом на 50 км углиб окупованих Росією територій. З 1 вересня звільнено понад тисячу квадратних кілометрів української землі, зазначив президент Володимир Зеленський.

Після Балаклії, вважають аналітики з Інституту вивчення війни, українці можуть звільнити за 72 години і Куп'янськ – це важливий логістичний шлях, що забезпечує угруповання ворога на сході України.

На думку американського генерала Марка Міллі, контрнаступ ЗСУ досі поки що на ранніх стадіях, але вже помітний стійкий прогрес.

З початку повномасштабної війни ЗСУ знищили вже 51 900 окупантів та тисячі одиниць ворожої техніки.

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