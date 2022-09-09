На тимчасово захопленій території Херсонської області ворог для пошуку втікачів та повернення їх на бойові позиції був змушений задіяти вертольоти та зброю.
Про це йдеться у вечірньому зведенні Генерального штабу Збройних сил України.
"У зв’язку зі значними втратами та небажанням воювати, значно погіршується морально-психологічний стан в окупаційних підрозділах та зростає кількість дезертирів. На тимчасово захопленій території Херсонської області, в районі населеного пункту Бабенківка Друга, ворог для пошуку втікачів та повернення їх на бойові позиції був змушений задіяти вертольоти та зброю", - йдеться у повідомленні.Відео дня
Крім того, як зазначили в Генштабі, через Каланчак, в напрямку тимчасово окупованого Криму, відзначено інтенсивне переміщення автобусами російських солдатів без зброї.
Війна в Україні: актуальні дані
ЗСУ пішли у контрнаступ на Херсонському та Харківському напрямках. 8 вересня Генштаб прозвітував про деокупацію низки сіл у Харківській області, а також міста Балаклії, яке було під контролем РФ 6 місяців.
Усього за три дні захисники просунулися під Харковом на 50 км углиб окупованих Росією територій. З 1 вересня звільнено понад тисячу квадратних кілометрів української землі, зазначив президент Володимир Зеленський.
Після Балаклії, вважають аналітики з Інституту вивчення війни, українці можуть звільнити за 72 години і Куп'янськ – це важливий логістичний шлях, що забезпечує угруповання ворога на сході України.
На думку американського генерала Марка Міллі, контрнаступ ЗСУ досі поки що на ранніх стадіях, але вже помітний стійкий прогрес.
З початку повномасштабної війни ЗСУ знищили вже 51 900 окупантів та тисячі одиниць ворожої техніки.