Мер закликав мешканців міста не ставати "живим щитом" для російських окупантів.

Мешканців тимчасово окупованої Херсонської області закликали триматися подалі від скупчень ворожої техніки чи російських військ.

Про це повідомив мер окупованого міста Олешки Євген Рищук.

"Шановні жителі Олешківської громади та Херсонщини, якщо ви проживаєте поблизу розташування об’єктів, де проживають ворожі солдати РФ або розташовані ворожі ППО, склади з боєприпасами, є скупчення ворожої техніки, наполегливо рекомендую їхати звідти подалі", - написав Рищук.

"ЗСУ іде", - підкреслив він. Мер закликав мешканців міста не ставати "живим щитом" для російських окупантів.

Нагадаємо, на Херсонщині між ЗСУ та окупантами розгорнувся повітряний бій. Не маючи ніякого успіху по суходолу, ворог використовує повітряний простір.

"Розгорнувся повітряний бій, коли винищувачі ворога намагалися використати по нашій авіації крилаті ракети "повітря-повітря", але успіху не мали", - зазначила начальник об'єднаного координаційного прес-центру сил оборони півдня України Наталя Гуменюк.

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