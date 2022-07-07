Серед викрадених чиновники, мери і навіть священики.

З початку повномасштабного вторгнення в Херсонської області окупанти викрали 457 осіб. Саме стільки фактів було зафіксовано правоохоронними органами.

Про це у Facebook повідомила генпрокурор Ірина Венедиктова.

Серед викрадених: мери Каховки, Таврійська, Скадовська, Голої Пристані, Берислава, а також сільські голови Новоолександрівської, бехтерської та Міловської громад. Окупанти незаконно утримували голову Чорнобаївської селищної ради та його заступника, старост сіл Стара Збурівка, Зміївка та Осокорівка. Зацікавили росіян секретар Новокаховської міськради, 43 правоохоронці та два священнослужителі.

"Наразі слідству відомо про звільнення 306 громадян. Окупанти продовжують незаконно утримувати 151 людину, серед яких депутати місцевих рад", - додала Венедиктова.

За її словами, прокурори ОГП повідомили про підозру "керівнику Новокаховської ВЦА". Він є другим організатором викрадення журналіста обласної газети "Новий день".

"За його наказом журналіста тиждень тримали прикутим до батареї, допитували і били в захопленому райвідділі поліції російські військові і незаконні збройні формування", - зазначила генпрокурор.

Як раніше повідомляв УНІАН, на Херсонщині росіяни викрали виборчу документацію для підготовки до"референдуму".

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