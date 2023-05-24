З початку вторгнення знищено понад 204,7 тисячі загарбників.

Протягом минулої доби українські захисники та захисниці ліквідували ще 400 російських окупантів. Загальні бойові втрати противника з 24 лютого 2022 року становлять близько 204 тис. 760 осіб

Як повідомляє Генштаб ЗСУ, також знищено 3 тис. 792 ворожі танки (3 за добу), 7 тис. 424 бойові броньовані машини (5 за добу), 3 тис. 339 артилерійських систем (21 добу), 570 реактивних систем залпового вогню (5 за добу), 6 тис. 146 одиниць автомобільної техніки та автоцистерн (7 за добу), а також 440 одиниць спеціальної техніки (7 за добу).

Крім того, українські воїни збили минулої доби один ворожий гелікоптер (загалом 296) та сім безпілотників оперативно-тактичного рівня (загалом 2 тис. 871).

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Не зазнали змін за добу втрати ворога засобів протиповітряної оборони (327), крилатих ракет (1 тис. 015), літаків (309), а також кораблів та катерів (18).

ЗСУ напередодні збили російський Ка-52 та стримали низку атак

Як повідомляв УНІАН, раніше у Генштабі повідомили, що минулої доби, 23 травня, українські воїни знищили ворожий ударний вертоліт Ка-52. Такий гелікоптер коштує орієнтовно 16 мільйонів доларів.

Також минулої доби українська армія провела 26 боєзіткнень із РФ. Найгарячіші бої тривають за міста Бахмут та Мар'їнка. Росіяни продовжують зосереджувати зусилля на 5 напрямках фронту.

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