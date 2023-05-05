Також захисники України знищили близько 80 одиниць різноманітної ворожої техніки, у тому числі БпЛА.

Українські військові за минулу добу, 4 травня, ліквідували 620 російських окупантів і знищили десятки одиниць ворожої техніки.

Таким чином, загальні втрати російської армії з 24 лютого до 5 травня зросли орієнтовно до 193210 осіб. Про це повідомляє Генштаб ЗСУ. Також захисники України знищили близько 80 одиниць різноманітної ворожої техніки.

Зокрема, росіяни за добу недорахувалися трьох танків (загалом знищено 3710 одиниць); вісім бойових броньованих машин (7224); 16 артилерійських систем (2978); три реактивних системи залпового вогню (усього - 550); 30 одиниць автомобільної техніки та автоцистерн (5916) і три одиниці спеціальної техніки.

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Окрім цього, зазначають у Генштабі, у четвер було знищено 17 безпілотників оперативно-тактичного рівня (загалом - 2540).

Також ЗСУ з початку повномасштабного вторгнення знищили 304 ворожих засоби протиповітряної оборони; 308 літаків; 294 гелікоптери; 18 кораблів і катерів. Не долетіли до свої цілей і 947 російських крилатих ракет.

Війна в Україні - останні новини

Як повідомляв УНІАН, за даними Генштабу ЗСУ, українська військова авіація протягом 4 травня завдала 6 ударів по позиціях російських окупантів. А підрозділи українських ракетних військ і артилерії уразили 1 пункт управління, 8 районів зосередження живої сили, 2 склади боєприпасів та 1 станцію радіоелектронної боротьби.

Загалом українські військові минулої доби відбили близько 60 атак російських загарбників на Лиманському, Бахмутському та Мар'їнському напрямках, де вони зосереджують основні зусилля на веденні наступальних дій.

Також речник Східного угруповання військ Збройних сил України Сергій Череватий розповів, що за попередню добу на Донеччині було знищено 133 окупанти та уражено вісім ворожих складів боєкомплектів.

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