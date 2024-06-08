Він зауважив, що право на самооборону включає право уражати законні воєнні цілі на території агресора.

ЗСУ мають право бити по воєнних цілях на російській території, щоб захистити свою країну відповідно до міжнародного права.

Про це заявив генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг під час візиту до Швеції. "Україна має право на самооборону", - зазначив генсек, передає Reuters.

"Право на самооборону також включає право уражати законні воєнні цілі на території агресора, в цьому випадку Росії", - додав він.

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Крім того, Столтенберг нагадав, що альянс не відправлятиме військових країн-членів в Україну.

"НАТО не планує вводити війська в Україну", - сказав генсек НАТО.

Дозвіл бити по території РФ західною зброєю

Минулого тижня такий дозвіл надав Білий дім. ЗСУ дозволили бити американською зброєю вздовж українсько-російсбкого кордону, виключивши удари вглиб РФ.

Підтвердив право України використовувати західну зброю для ударів по РФ канцлер Німеччини Олаф Шольц. "Україна може використовувати зброю, надану нами та нашими союзниками – завжди відповідно до міжнародних правових зобов’язань", - сказав він.

А 6 червня Олаф Шольц, виступаючи перед депутатами Бундестагу, пояснив, чому дозволив Україні використовувати німецьку зброю для ударів по цілях на території РФ.

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