Він акцентував, що Україна має право захищатися від нападів на свою територію.

Німецький канцлер Олаф Шольц, виступаючи перед депутатами Бундестагу, пояснив, чому дозволив Україні використовувати німецьку зброю для ударів по цілях на території РФ.

"Згідно з міжнародним правом, Україна має право захищатися від нападів на свою територію, свої міста і громадян. Це стосується і таких нападів, як у районі Харкова, які Росія здійснює з позицій, що безпосередньо прилягають до російського кордону", - заявив Шольц, передає Bild.

Після тривалих роздумів влада Німеччини дозволила Україні використовувати німецьку зброю для ударів по цілях на російській території. Примітно, що на це Берлін погодився після того, як на цей крок пішов Вашингтон.

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Дозвіл бити по території РФ

31 травня Німеччина дозволила Україні бити по Росії своєю зброєю. Того дня видання Der Spiegel написало, що Федеральний уряд також дозволив Україні обстрілювати територію Росії військовою технікою, поставленою з Німеччини. Рішення є результатом нещодавнього посилення російських атак у прикордонній зоні Харківської області.

А 30 травня низка ЗМІ повідомила, що адміністрація президента США Джо Байдена таємно дала Україні дозвіл завдавати ударів по території Росії з використанням американської зброї.

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