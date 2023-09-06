На Мелітопольському напрямку ЗСУ продовжують звільняти окуповані території, є частковий успіх біля Бахмута.

В результаті штурмових дій Сили оборони мають частковий успіх на південь від Бахмута, витісняють противника із займаних позицій та закріплюються на досягнутих рубежах.

Як повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України, Сили оборони також продовжують ведення наступальної операції на Мелітопольському напрямку, знищують ворога та крок за кроком звільнюють окуповані території.

При цьому зазначається, що оперативна обстановка на сході та півдні України залишається складною. В повідомленні сказано, що відбулось 26 бойових зіткнень.

Відео дня

Зокрема, на Лиманському напрямку Сили оборони відбили атаки противника неподалік Новоєгорівки Луганської області. На Бахмутському напрямку відбито ворожі атаки біля Оріхово-Василівки Донецької області. На Авдіївському напрямку сили оборони відбили атаки противника в районі Авдіївки.

На Мар’їнському напрямку наші воїни продовжують стримувати наступ російських військ в районі Мар’їнки Донецької області.

Ситуація на східному фронті - що відомо

Як повідомляв УНІАН, офіцер ЗСУ Арті Грін розповів, що на Бахмутському напрямку фронту тривають важкі бої. Сили оборони України наступають на південному фланзі у районі Кліщіївки, Курдюмівки та Озерянівки. За його словами, успіх бійців ЗСУ на Кліщіївському напрямку може створити серйозну загрозу для постачання російського угруповання, бо просування української армії хоча б на кілька кілометрів може призвести до блокування військ РФ.

Вас також можуть зацікавити новини: