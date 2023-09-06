Деталі розкрив начальник прес-служби Східного угруповання військ ЗСУ Ілля Євлаш.

Українські захисники мають успіх на Кліщіївському напрямку, метр за метром звільняють землю від окупантів, в місті відбуваються вуличні бої.

Про це сказав начальник прес-служби Східного угруповання військ ЗСУ Ілля Євлаш в ефірі телеканалу "Еспресо".

Він зазначив, що на південному фланзі поблизу Бахмута противник має втрати у живій силі та в техніці та "з боями продовжує відходити".

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"Наші захисники мають успіх на Кліщіївському напрямку, метр за метром звільняють нашу землю від окупантів", - сказав Євлаш.

Також наші бійці продовжують закріплюватися на звільнених рубежах, додав він. Окрім цього, Євлаш розкрив перевагу сил у міських боях.

"Наші захисники займають рубежі, вигідні для подальшого просування, щоб наносити вогневе ураження противнику. Противник обороняється, але з боями продовжує відходити назад, на завчасно підготовлені позиції", - розповів начальник прес-служби Східного угруповання військ ЗСУ.

За його словами, сьогодні знищено близько 170 окупантів на цьому напрямку та багато техніки - танки, артилерійські системи, БМП, БПЛА, а також ліквідовано ворожі склади з ПММ та з боєприпасами.

"Противник зараз у паніці шукає виходи з цієї ситуації", - наголосив Євлаш.

Обстановка на східних напрямках складна, але ЗСУ стримують росіян

Як повідомляв УНІАН, Командувач Сухопутних військ ЗСУ генерал-полковник Олександр Сирський сьогодні зазначив, що оперативна обстановка на східних напрямках залишається складною, ворог хоче вийти на кордони Донецької та Луганської областей.

Він наголосив, що на Куп'янському напрямку РФ завершує підготовку штурмових загонів. На Лиманському напрямку продовжується заміна військ на частини 25 армії, які сформовані та перекинуті з території РФ. На Бахмутському напрямку тривають запеклі бої. Ворог намагається утримати займані позиції, але підрозділи ЗСУ вибивають загарбників.

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