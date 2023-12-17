Особовий склад армії РФ значно скоротився за останню добу.

Бойові втрати РФ в Україні знову перетнули межу в тисячу осіб: ще трохи, і був би новий рекорд щодо кількості ліквідованих окупантів.

За даними Генштабу, за останні 24 години на фронті було ліквідовано +1250 окупантів. Загальна цифра "живих втрат" армії РФ сягає 346 070 осіб.

Інші втрати ворога в Україні також збільшилися, загалом знищено:

Відео дня

Танків - 5739 (+19) од;

бойових броньованих машин - 10692 (+25) од;

артилерійських систем - 8137 (+37) од;

РСЗВ - 923 (+3) од;

засоби ППО - 609 (+4) од;

літаків - 324 (+0) од;

гелікоптерів - 324 (+0) од;

БПЛА оперативно-тактичного рівня - 6278 (+40);

крилаті ракети - 1610 (+1);

кораблі /катери - 22 (+0) од;

підводні човни - 1 (+0) од;

автомобільної техніки та автоцистерн - 10766 (+56) од;

спеціальна техніка - 1194 (+4).

Окупанти мають просування на фронті - ISW

У своєму останньому звіті щодо війни в Україні Інститут вивчення війни (ISW) повідомив, що окупанти мають незначні успіхи - їм вдалося просунутися трохи далі на фронті за трьома напрямками.

Власне, йдеться про Бахмут, Авдіївку та Вербове. Успіх у просуванні військ РФ підтверджують геолокаційні кадри за 15 грудня.

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