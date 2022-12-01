За листопад було знищено 16970 солдатів РФ.

У листопаді Збройні Сили України знищили найбільшу місячну кількість російських окупантів від початку повномасштабної війни.

"Новий рекорд Сил нашої Оборони! За листопад було знищено 16970 рашистських солдатів. Це найбільша кількість за весь час війни!", – повідомили у Міноборони.

Крім цього, там підбили підсумки місяця щодо кількості втраченої техніки ворога. Так, втрати РФ у листопаді включали:

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танки – 217;

бойові бронемашини – 376;

артсистеми – 174;

РСЗВ – 12;

засоби ППО – 13;

літаки – 4;

гелікоптери – 4;

БПЛА – 147;

крилаті ракети – 134;

автотехніка та автоцистерни – 298;

спецтехніки – 9.

Втрати Росії в Україні

Щодня українські захисники ліквідовують сотні російських окупантів. 29 жовтня ЗСУ ліквідували за добу рекордні 950 загарбників. За повідомлення Генерального штабу Збройних Сил України, станом на 1 грудня країна-агресорка вже втратила орієнтовно 89440 військових.

Як спрогнозував президент України Володимир Зеленський, до кінця року Росія втратить убитими 100 тисяч своїх солдатів.

Як зазначили в ОПУ, до 1 грудня незворотні втрати РФ (вбиті, зниклі безвісти, полонені, тяжко поранені та люди з ампутованими кінцівками) досягли близько 200 тисяч.

ЗМІ вдалося встановити імена понад 7500 російських військових, убитих на війні в Україні.

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