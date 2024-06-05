ЗСУ 'мінуснули' 1280 окупантів і багато техніки: Генштаб розкрив деталі

Також було уражено 40 артилерійських систем та 12 танків.

Сили оборони України за минулу добу знешкодили 1 тисячу 280 російських загарбників.

Про це йдеться у зведенні Генерального штабу ЗСУ у соціальній мережі Facebook. Зокрема, загальні бойові втрати противника з 24 лютого 2022 року по 05 червня 2024 року орієнтовно склали:

особового складу ‒ близько 513 тисяч 700 осіб, у тому числі 1280 за минулу добу.

танків ‒ 7806 (+12) одиниць,

бойових броньованих машин ‒ 15036 (+16),

артилерійських систем – 13385 (+40),

реактивних систем залпового вогню – 1092,

засоби ППО ‒ 830 (+3),

літаків – 357,

гелікоптерів – 326,

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 10805 (+39),

крилаті ракети ‒ 2270 (+2),

кораблі /катери ‒ 27,

підводні човни - 1,

автомобільної техніки та автоцистерн – 18297 (+69),

спеціальна техніка / special equipment ‒ 2223 (+12).

Війна в Україні - останні новини з фронту

Раніше аналітики DeepState відзначили, що російські загарбницькі війська не полишають спроб вийти на трасу Вугледар-Водяне-Костянтинівка. Окупанти досягають невеликих просувань за допомогою значних втрат.

Відео дня

За даними розвідки Великої Британії, основна увага російських окупантів наразі зосереджена в районі Авдіївки та Покровська. На цьому напрямку російські загарбницькі війська зберігатимуть наступальні темпи, попри великі втрати.

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