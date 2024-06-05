Розкрито втрати РФ за добу / фото 43 ОАБр імені Тараса Трясила

Сили оборони України за минулу добу знешкодили 1 тисячу 280 російських загарбників.

Про це йдеться у зведенні Генерального штабу ЗСУ у соціальній мережі Facebook. Зокрема, загальні бойові втрати противника з 24 лютого 2022 року по 05 червня 2024 року орієнтовно склали:

  • особового складу ‒ близько 513 тисяч 700 осіб, у тому числі 1280 за минулу добу.
  • танків ‒ 7806 (+12) одиниць,
  • бойових броньованих машин ‒ 15036 (+16),
  • артилерійських систем – 13385 (+40),
  • реактивних систем залпового вогню – 1092,
  • засоби ППО ‒ 830 (+3),
  • літаків – 357,
  • гелікоптерів – 326,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 10805 (+39),
  • крилаті ракети ‒ 2270 (+2),
  • кораблі /катери ‒ 27,
  • підводні човни - 1,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 18297 (+69),
  • спеціальна техніка / special equipment ‒ 2223 (+12).
ЗСУ 'мінуснули' 1280 окупантів і багато техніки: Генштаб розкрив деталі

Війна в Україні - останні новини з фронту

Раніше аналітики DeepState відзначили, що російські загарбницькі війська не полишають спроб вийти на трасу Вугледар-Водяне-Костянтинівка. Окупанти досягають невеликих просувань за допомогою значних втрат. 

Відео дня

За даними розвідки Великої Британії, основна увага російських окупантів наразі зосереджена в районі Авдіївки та Покровська. На цьому напрямку російські загарбницькі війська зберігатимуть наступальні темпи, попри великі втрати. 

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