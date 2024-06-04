Також минулої доби було знищено чимало ворожої техніки.

Упродовж минулої доби українські захисники знищили 1290 російських окупантів.

Про це повідомив Генеральний штаб Збройних сил України. Таким чином, загальні бойові втрати противника з початку повномасштабного вторгнення станом на ранок 4 червня становлять 512 тис. 420 осіб.

Водночас, за даними Генштабу, минулої доби було знищено чимало ворожої техніки. Зокрема:

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танків / tanks ‒ 7794 (+15) од;

бойових броньованих машин / APV ‒ 15020 (+18) од;

артилерійських систем / artillery systems – 13345 (+65) од;

РСЗВ / MLRS – 1092 (+2) од;

засоби ППО / Anti-aircraft warfare systems ‒ 827 (+3) од;

БПЛА оперативно-тактичного рівня / UAV operational-tactical level – 10766 (+27);

автомобільної техніки та автоцистерн/ vehicles and fuel tanks – 18228 (+69) од;

спеціальна техніка / special equipment ‒ 2211 (+12).

Дані уточнюються.

Водночас, командувач Повітряних Сил ЗСУ генерал-лейтенант Микола Олещук у Telegram зазначив, що вночі ворог завдав удару по Дніпропетровщині двома крилатими ракетами "Іскандер-К", випущеними з території окупованого Криму.

За його словами, обидві ракети збито зенітними ракетними підрозділами Повітряних Сил на Дніпропетровщині.

"Крім того, близько до опівночі, противник застосовував чотири безпілотні літальні апарати (тип встановлюється) на північному напрямку. Два – знищено підрозділами мобільних вогневих груп Сил оборони на Чернігівщині, ще два – припинили своє існування самостійно", - поінформував командувач.

Війна в Україні - останні новини

Як повідомляв УНІАН, оператори Сил спеціальних операцій (ССО) під час аеророзвідки на одному з операційних напрямків виявили місце розміщення російської рухомої радіолокаційної станції "Каста-2Е2". Ця модель РЛС вважається надсучасним озброєнням, яке призначене для контролю повітряного простору, визначення координат та розпізнавання повітряних цілей, зокрема й тих, що літають на надмалих висотах.

Вперше РЛС "Каста" зафіксували на території України у 2021 році на окупованій Луганщині. Тоді росіяни завезли техніку для протидії ударним БПЛА. Однак, за іронією долі, нещодавно машини ворожої станції стали ціллю ударних дронів ССО. Оператори завдали вогневого ураження по російський РЛС однією з новітніх розробок, яка поступила на озброєння ССО.

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