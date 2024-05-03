Загальні втрати окупантів у живій силі сягнули 472 140 осіб.

Українські воїни продовжують відправляти до пекла російських загарбників. Впродовж минулої доби було знищено понад тисячу окупантів.

Як повідомляє Генеральний штаб ЗСУ, загальні бойові втрати противника з орієнтовно склали:

особового складу - 472 140 (+1270 за минулу добу) осіб;

танків ‒ 7354 (+22) од;

бойових броньованих машин ‒ 14 129 (+33) од;

артилерійських систем – 12 102 (+58) од;

РСЗВ – 1053 (+0) од;

засоби ППО ‒ 786 (+2) од;

літаків – 348 (+0) од;

гелікоптерів – 325 (+0) од.

Крім того, минулої доби було знищено 19 БПЛА оперативно-тактичного рівня (всього підтверджено знищення 9580 одиниць). Крилатих ракет, кораблів, катерів та підводних човнів минулої доби не було знищено.

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Водночас росіяни втратили 42 одиниці автомобільної техніки та автоцистерн. Всього знищено 16 266 одиниць такої техніки. Також окупанти втратили 5 одиниць спецтехніки (всього 1993 одиниці).

Війна в Україні - останні новини

Як повідомляв УНІАН, протягом минулої доби на фронті відбулося 134 бойових зіткнення. Росія зосередилася на кількох напрямках Донбасу.

Найбільше штурмів відбулося на Авдіївському напрямку. Там росіяни атакували 50 разів. Під Бахмутом загарбники здйснили 22 спроби прориву оборони ЗСУ.

В ГУР заявили, що Росія готується до наступу на Харківську та Сумську області. Росія, ймовірно, збільшить угрупування військ для цих операцій, але цього буде недостатньо для взяття великого міста.

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