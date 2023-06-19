Аналітики при цьому вказали, що ЗСУ ще не задіяли всі сили і засоби, призначені для контрнаступальних операцій.

ВСУ можуть призупинити контрнаступ, щоб переглянути тактику для майбутніх операцій.

Про це йдеться у свіжому звіті Інституту вивчення війни (ISW). Аналітики навели оцінку ситуації начальника розвідки Естонії полковника Марго Гросберга, який заявив пару днів тому, що в найближчий тиждень наступу не буде. Видання Wall Street Journal також повідомило 17 червня, що ЗСУ "здебільшого призупинили наступ в останні дні" через те, що командування переглядає тактику.

Аналітики зазначили, що це узгоджується з недавніми спостереженнями ISW про масштаби і підходи локальних українських контратак на півдні і сході України.

В ISW нагадали, що Україна ще не включила більшу частину наявних сил в контрнаступальні операції і ще не розгорнула основні зусилля. "Оперативні паузи - характерна риса великих наступальних операцій, і ця пауза не означає закінчення контрнаступу України", - підкреслили в Інституті.

Також аналітики оцінили інтерв'ю Wall Street Journal з російськими військовополоненими і заначили, що їхні слова вказують на серйозні проблеми з моральним духом і командуванням серед передових російських частин і триваюче використання "загороджувальних загонів" для стрільби по відступаючих.

Також зазначено, що військовополонені повідомили про широко поширений страх перед українським контрнаступом серед російських військ на передовій. Військовополонені також вказали, що росіяни відчувають проблеми з постачанням і укомплектуванням своїх підрозділів - вони ледве укомплектовані танками і бронетранспортерами.

Контрнаступ ВСУ

Розмови про контрнаступ велися вже давно. У травні західні партнери України заявили, що зробили все можливе, щоб підготувати ЗСУ до майбутньої операції. Потім в Міноборони України заявили, що всупереч очікуванням, оголошувати про початок контрнаступу не будуть. А секретар РНБО Олексій Данілов повідомив, що коли почнеться спецоперація - зрозуміють всі.

Через деякий час Генштаб повідомив про успіхи наших військових на фронті, та звільнення від російських окупантів українських населених пунктів.

Вас також можуть зацікавити новини: