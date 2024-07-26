Загарбники задіяли в атаці одночасно 11 танків, 45 бойових броньованих машин, рідкісну бойову машину "Термінатор", 12 мотоциклів та близько 200 осіб особового складу.

У середу, 24 липня, Збройні сили України відбили одну з найбільших механізованих атак російських окупаційних військ з жовтня 2023 року на заході Донецької області.

Як повідомляє ISW, українські захисники зупинили посилену механізовану атаку росіян чисельністю до батальйону біля Костянтинівки після того, як противник просунувся до південно-східної околиці населеного пункту.

Українська бригада, яка діє на Курахівському напрямку зазначила, що загарбники задіяли в атаці одночасно 11 танків, 45 бойових броньованих машин, рідкісну бойову машину "Термінатор", 12 мотоциклів та близько 200 осіб особового складу з кількох тактичних напрямків.

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Повітряна розвідка Сил оборони виявила механізовані колони РФ на відстані, після чого наші воїни використали артилерію, БПЛА та мінні поля для відбиття наступу противника. Вдалось пошкодити або знешкодити 6 російських танків, 7 ББМ та всі 12 мотоциклів. Після знищення першої хвилі техніки росіяни відступили.

Востаннє аналітики Інституту вивчення війни фіксували механізовану атаку РФ розміром із батальйон на Донеччині у березні 2024 року. Однак більші механізовані наступи ворог не проводив з перших днів чотиримісячної операції із захоплення Авдіївки у жовтні 2023 року.

На думку експертів, окупанти, ймовірно, хотіли просунутися далі до Костянтинівки, щоб захопити населений пункт та перерізати шосе Т-0524 Вугледар-Костянтинівка. Російські джерела давно визначили як основну тактичну мету перекриття цієї дороги та порушення українських наземних ліній зв'язку з Вугледаром.

Зокрема, російський воєнкор нещодавно припустив, що росіяни активізують операції на південь від Костянтинівки і змусять Сили оборони відступити з позицій у Вугледарі та навколо нього.

Однак ISW прогнозує, що росіяни найімовірніше не досягнуть оперативно значущих успіхів у цьому районі в найближчому майбутньому, навіть якщо досягнуть тактично значущих успіхів і змусять ЗСУ відступити з прилеглих позицій. Це пов'язано з тим, що ця територія не має оперативно значущих цілей, бо в основному складається з полів та ізольованих невеликих поселень і не має поблизу значних тактичних висот.

Війна в Україні - останні новини

На певних напрямках фронту Сили оборони наразі почуваються впевненіше, проте поки зарано говорити про ознаки перелому війни, заявив генерал-майор запасу Збройних Сил України Сергій Кривонос.

Командувач Нацгвардії, бригадний генерал Олександр Півненко вважає, що Україні доведеться постійно воювати як Ізраїлю, тому необхідно будувати армію.

Bild писав, що російська армія готує наступ на Гуляйполе Запорізької області. Водночас українці можуть контратакувати восени.

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