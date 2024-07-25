Україні за цей час потрібно сформувати підрозділи та підготувати їх.

За місяць-півтора РФ не зможе вести активні штурми на багатьох напрямках, переконаний бригадний генерал, командувач Нацгвардії Олександр Півненко. Про це він сказав в інтерв’ю Укрінформу, оцінюючи нинішню ситуацію на фронті.

"Важко. Але ж наступальні можливості противника не безмежні, та й скільки вони зазнають втрат… Я думаю, ще місяць-півтора і вони не зможуть вести активні штурми на одразу багатьох напрямках і стануть в оборону в будь-якому випадку", - вважає Півненко.

За його словами, нам за цей час потрібно сформувати наші підрозділи, підготувати їх.

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Бригадний генерал зазначив, що треба шукати слабкі місця ворога і обходити сильні.

"Треба адаптуватися, змінювати модель управління, ставити завдання: якщо так не працює - пробувати асиметрично. Але кардинально все не зміниш, на все потрібен час, особливо якщо говорити про системні зміни", - зауважив Півненко.

Коментуючи питання щодо забезпечення Нацгвардії він сказав, що логістика зараз дуже адаптована до умов війни.

"Постачання озброєння, боєприпасів, продовольства здійснюється з урахуванням загроз і задля максимально швидкого доставлення, куди потрібно. У нас уже є три власні меблеві цехи, де збираємо меблі для потреб Національної гвардії: столи, стільці, тумбочки, шафи. Збудували швидкозбірні (модульні) казарми і меблі купувати не потрібно. Є спроможності для виготовлення засобів для фортифікаційних споруд", - розповів командувач.

Говорячи загалом про перспективи України, Півненко висловив впевненість, що "в будь-якому випадку ми вистоїмо".

"Потрібно розвиватися, якщо ми будемо постійно на крок попереду і думати про майбутнє, то все буде нормально. Найважливіше, що може бути зараз – це підготовка, розвиток навчальних центрів, закупівлі озброєння, військової техніки, виробництво нашою країною військової техніки, дронів, бронетехніки, засобів ППО, ПЗРК, боєприпасів. Ми працюємо над створенням резервів. Ми вчимося. І наше завдання як військових – мати боєздатні підрозділи, бригади, які здатні ефективно виконувати завдання на фронті, здатні обороняти нашу державу", - прокоментував він.

За словами командувача НГУ, є напрямки, де ми дуже серйозно розвиваємося, є також напрямки – наприклад, боєприпаси, де хотілося б більше.

"Зараз випробовуємо дрон, який дуже стійкий до РЕБ. На нього кілограм вибухівки можна причепити. І це перспективно, тому що РЕБ розвивається – і наш, і їхній. Постійно треба рухатися, змінюватись знову і знову. Вдосконалювати підготовку, нарощувати логістику, гуртуватися. Так і вистояти", - зазначив Півненко.

Війна в Україні - останні новини

Як повідомляв УНІАН, в нещодавньому інтерв'ю ВВС президент України Володимир Зеленський заявив, що "гаряча фаза" війни з Росією може закінчитися вже цього року. Український лідер допускає, що війна закінчиться дипломатичним шляхом, а не військовим.

"Це не означає, що всі території відвойовуються силою. Я думаю, що сила дипломатії може допомогти", - підкреслив президент.

За його словами, весь світ повинен чинити тиск на Росію, щоб переконати її сісти за стіл переговорів щодо припинення війни.

Водночас новий очільник британської армії генерал сер Ролі Волкер вважає, що Росії знадобиться п'ять років, аби повністю захопити чотири області України. За його словами, йдеться про Луганську, Донецьку, Херсонську та Запорізьку області.

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