За добу ЗСУ знищили 59 окупантів.

ЗСУ на півдні України протягом доби атакували поромну переправу та вдарили по районах зосередження озброєння росіян.

Про це повідомляє ОК "Південь".

Нашою авіацією нанесено 6, а ракетно-артилерійськими підрозділами 265 влучних уражень, зокрема по реактивних системах залпового вогню, районам зосередження озброєння та техніки, понтонним переправам в районі Нової Каховки.

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"Втрати ворога за бойовий день складають 59 рашистів, 3 реактивні системи залпового вогню "Ураган" і транспортно-зарядна машина для них, 2 самохідні гармати артилерії "Піон", самохідна гаубиця "Мста-С", 3 самохідні артилерійсько-мінометні установки, танк Т-72 та 6 одиниць авто-бронетехніки. Також знищено 2 склади боєприпасів в Бериславському районі та поромна переправа в Новій Каховці", - сказано у повідомленні.

Також там поінформували, що було збито два ворожих безпілотники.

Як повідомляв УНІАН, з початку повномасштабного вторгнення ЗСУ ліквідували вже 51 250 окупантів і тисячі одиниць ворожої техніки. За 7 вересня українські захисники "відкобзонили" 640 супротивників - це рекордна кількість, якщо не враховувати дані за перші тижні війни.

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