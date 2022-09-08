Українські захисники також знищили понад сто одиниць ворожої техніки.

З моменту повномасштабного вторгнення Російської Федерації ЗСУ ліквідували 51 250 окупантів. За минулу добу українські захисники "відкобзонили" 640 супротивників — рекордну кількість, якщо не враховувати дані за перші тижні війни. Разом з цим наші бійці знищили понад 100 одиниць ворожої техніки.

Свіжою статистикою втрат Росії в Україні поділився прес-центр Генштабу ЗСУ на офіційній сторінці на Facebook. Вона традиційно розділена на загальну і добову.

Втрати Росії в Україні станом на 8 вересня

особового складу — близько 51 250 (+640) осіб ліквідовано;

танків — 2112 (+15);

бойових броньованих машин — 4557 (+37);

артилерійських систем — 1226 (+32);

РСЗВ — 305 (+5);

засобів ППО — 159 (+3);

літаків — 239 (+2);

гелікоптерів — 210 (+2);

БПЛА оперативно-тактичного рівня — 884 (+4);

крилатих ракет — 214 (+0);

кораблів/катерів — 15 (+0);

автомобільної техніки та автоцистерн — 3344 (+24);

спеціальної техніки — 110 (+1).

Всі дані уточнюються через високу інтенсивність боїв по всій лінії фронту. Найбільших втрат Росія зазнала на Донецькому напрямку.

Відео дня

Нагадаємо, за даними американського Інституту вивчення війни, ЗСУ контратакують під Харковом. Українські захисники змогли просунутися на 20 кілометрів углиб тимчасово захопленої території. Наші бійці наступають у напрямку Ізюма, Куп'янська та Шевченкового.

В Інституті також звернули увагу на заяву Міноборони РФ про удари по ЗСУ в Білогірці, Сухому Ставці та Андріївці. А це підтверджує, що українські захисники утримують позиції на півдні від Інгульця.

Війна Російської Федерації проти України

24 лютого РФ вторглася в незалежну Україну і влаштувала в країні справжній колапс. Окупанти не тільки захоплюють військові частини, аеропорти та інші стратегічні об'єкти, а й стріляють по мирних жителях і багатоповерхівках міст.

27 лютого 2022 року з'явилася інформація про те, що Білорусь може оголосити війну Україні. Офіційних підтверджень вторгнення її армії на нашу територію поки немає.

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