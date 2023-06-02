Артилеристи Збройних сил України навчили окупантів "літати" на фронті потужним ударом по особовому складу ворога.
Відповідні "навчання" росіянам провели бійці 72-ої ОМБр ім. Чорних Запорожців. В кадрі вороги епічно розлітаються від потужної детонації після удару.
"Ми не знаємо "хто" і "як" навчає російських пілотів літати. А от російську піхоту літати навчає артилерія", - зазначили бійці.
ЗСУ показали окупантами "жест доброї волі" на фронті
Нагадаємо, що нещодавно ЗСУ показали "жест доброї волі" окупантам в українському стилі, прокоментувавши відповідним чином потужний удар по ворожому "Уралу".
В кадрі машина ворога також розлетілася на щепки. Роботою відзначилися артилеристи Великокнязівської бригади разом з десантом Січеславської бригади.