В кадрі російській піхоті довелося не солодко.

Артилеристи Збройних сил України навчили окупантів "літати" на фронті потужним ударом по особовому складу ворога.

Відповідні "навчання" росіянам провели бійці 72-ої ОМБр ім. Чорних Запорожців. В кадрі вороги епічно розлітаються від потужної детонації після удару.

"Ми не знаємо "хто" і "як" навчає російських пілотів літати. А от російську піхоту літати навчає артилерія", - зазначили бійці.

ЗСУ показали окупантами "жест доброї волі" на фронті

Нагадаємо, що нещодавно ЗСУ показали "жест доброї волі" окупантам в українському стилі, прокоментувавши відповідним чином потужний удар по ворожому "Уралу".

В кадрі машина ворога також розлетілася на щепки. Роботою відзначилися артилеристи Великокнязівської бригади разом з десантом Січеславської бригади.

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