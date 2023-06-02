На Бахмутському напрямку противник завдав авіаційних ударів в районах Біла Гора та Часів Яр.

Ворог продовжує зосереджувати основні зусилля на спробах повної окупації Луганської та Донецької областей, упродовж доби російські окупанти здійснили 15 атак на цих напрямках.

Про це Генеральний штаб Збройних сил України повідомляє в оперативній інформації щодо російського вторгнення станом на 18:00.

"Противник продовжує зосереджувати основні зусилля на спробах повної окупації Луганської та Донецької областей. Протягом доби окупанти здійснили 15 атак, проте всі вони були відбиті підрозділами сил оборони. На Куп’янському напрямку протягом доби противник вів безуспішні наступальні дії поблизу Новоселівського Луганської області. Артилерійських і мінометних обстрілів противника зазнали Тополі, Дворічанське, Кам’янка, Фиголівка, Дворічна, Кутьківка, Кислівка, Табаївка, Котлярівка, Берестове Харківської області та Новоселівське Луганської області", - йдеться у повідомленні.

На Лиманському напрямку, як зазначається, протягом доби противник вів безуспішні наступальні дії в районі Макіївки Луганської області та Спірного - Донецької. Завдав авіаційних ударів в районах Білогорівки Луганської області та Спірного Донецької області. Артилерійських обстрілів зазнали населені пункти Невське, Білогорівка Луганської області та Верхньокам’янське, Торське, Спірне, Роздолівка Донецької області.

Також в Генштабі поінформували, що на Бахмутському напрямку противник завдав авіаційних ударів в районах Біла Гора та Часів Яр Донецької області. Від ворожих артилерійських обстрілів постраждали Васюківка, Оріхово-Василівка, Новомаркове, Часів Яр, Іванівське, Предтечине, Біла Гора та Нью-Йорк Донецької області. На Авдіївському напрямку противник наступальних дій не проводив. Завдав авіаційних ударів в районі Авдіївки Донецької області, здійснив артилерійські обстріли населених пунктів Авдіївка, Первомайське, Карлівка.

Крім того, як мовиться у зведенні, на Мар’їнському напрямку цієї доби противник вів наступальні дії в районі міста Мар’їнка, проте, наші захисники відбили усі 8 атак противника. Орієнтовні втрати ворога склали до 10 осіб загиблими та близько 20 - пораненими. До того ж було знищено 2 одиниці ворожої автомобільної техніки. Водночас, ворог продовжує знищувати наші міста і села, завдав авіаційного удару по Мар’їнці, здійснив артилерійські обстріли населених пунктів Красногорівка, Георгіївка, Побєда та Новомихайлівка Донецької області.

"На Шахтарському напрямку ворог здійснив обстріли населених пунктів Вугледар, Пречистівка та Новоукраїнка. На Запорізькому та Херсонському напрямках противник продовжує вести оборонні дії. Завдав авіаційних ударів в районах Ольгівське та Новоданилівка Запорізької області, а також Козацьке та Одрадокам’янка Херсонської області. Здійснив артилерійські обстріли населених пунктів Времівка Донецької області; Малинівка, Гуляйполе, Залізничне, Гуляйпільське, Білогір’я, Мала Токмачка та Новоандріївка Запорізької області, а також місто Херсон", - повідомили в Генштабі ЗСУ.

В ніч на 2 червня армія РФ атакувала Україну - що задіяли

Як повідомляв УНІАН, в ніч на 2 червня окупанти запустили по Україні 15 крилатих ракет та 21 дрон, всі ворожі цілі були ліквідовані. Йдеться про боєголовки типу Х-101/555.

Внаслідок атаки ворога у Київській області постраждали 68-річний чоловік та 11-річна дитина. Також заданими ОВА, постраждали 5 житлових будинків.

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