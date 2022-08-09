Невдовзі очікується ще одна поставка 150 одиниць цієї техніки.

Українська армія отримала на озброєння 50 турецьких бронетранспортерів ВМС Kirpi.

Про це повідомляє оперативне угруповання військ ЗСУ "Каховка" у Facebook.

Морські піхотинці двох бригад вже користуються цією автотехнікою з броньованим корпусом та протимінним захистом. Невдовзі очікується ще одна поставка 150 одиниць цієї техніки.

Kirpi має однокузовну броньовану кабіну, чотири куленепробивні вікна та сидіння з амортизацією.

У передній частині бронемашини Kirpi розташований двигун, а в середній частині розміщується екіпаж. Десантне відділення тягнеться від центру до кормової частини корпусу.

Машина оснащена протимінно-вибухостійкими сидіннями, Kirpi 4×4 здатна вмістити до 13 чоловік особового складу, включаючи водія, кулеметника та командира.

Вас також можуть зацікавити новини: