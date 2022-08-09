Західні країни вже говорять про необхідність вжити заходи.

Радник глави Офісу президента України Олексій Арестович розповів, чим Туреччині може загрожувати співпраця з Російською Федерацією.

Свою думку він висловив у розмові з російським правозахисником Марком Фейгіним.

За його словами, на Заході зараз гостро незадоволені турецькою політикою.

"Головне звинувачення полягає в тому, що Туреччина руйнує єдність НАТО своїми особливими відносинами з Російською Федерацією, яка названа стратегічним противником Альянсу. І член НАТО руйнує його консенсус щодо держави, яка є стратегічним противником. Це вкрай нелояльна поведінка", - зазначив він.

Радник глави ОП переконаний, що зараз влада Туреччини "йде по лезу бритви" щодо НАТО, а багато країн вже говорять про необхідність вжити заходи.

"Тут питання в тому, чи може НАТО залишити це без відповіді. Можливо якісь кулуарні речі відбудуться. Але вони не можуть залишити це без відповіді, якщо вони хоч скільки-небудь дорожать єдністю НАТО і його авторитетом", - підкреслив Арестович.

Нагадаємо, що 5 серпня президенти Туреччини і Росії зустрілися в Сочі.

Наступного дня Реджеп Таїп Ердоган заявив, що Туреччина частково буде платити за російський газ в рублях.

Також він розповів, що знову запропонував Путіну зустрітися з президентом України Володимиром Зеленським. А перший помічник Ердогана заявив, що світ "не може покласти край війні в Україні, ігноруючи Росію".

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