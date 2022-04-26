Крім того, міністр оборони Німеччини переконана, що її країна знайде шлях до своєї нової ролі у світовій безпеці.

Міністерка оборони Німеччини Крістіне Ламбрехт під час саміту на американській авіабазі "Рамштайн" заявила, що Берлін надасть Україні 30 зенітних танків Gepard.

Як йдеться у повідомленні Міністерства оборони Німеччини, крім того, Ламбрехт переконана, що її країна знайде шлях до своєї нової ролі у світовій безпеці.

Як писав раніше Spiegel з посиланням на власні джерела, скоріше за все ЗСУ навчатимуться працювати з артилерійською системою Panzerhaubitze 2000, яку Нідерланди мають намір поставити українській армії.

Нагадаємо, що сьогодні в "Рамштайні" на зустрічі міністрів оборони 40 країн-союзників говорять про нинішню ситуацію на українському фронті, озброєння України та післявоєнну відбудову нашої країни.

Раніше німецька компанія Rheinmetall Landsysteme звернулася до федерального уряду із запитом про дозвіл на постачання Україні 100 бойових машин піхоти Marder.

Як повідомляв УНІАН, 21 квітня стало відомо, що за вказівкою Олафа Шольца Міноборони Німеччини викреслило все важке озброєння зі списку військової допомоги Україні. Зокрема, з нього зникли танки Leopard, БТР Puma і Marder, БТР Boxer, Fuch. Таким чином, список, поданий Україною Німеччині з проханням надати озброєння для боротьби з російськими окупантами, скоротився з 48 до 24 сторінок.

Через відмову постачати Україні важке озброєння Олафу Шольцу може загрожувати відставка. Зокрема, невдоволення рішенням канцлера наростає всередині коаліції, а опозиція вже наступного тижня може запустити процедуру оголошення недовіри Шольцу.

Довідка УНІАН. ЗСУ FlakPz Gepard призначена для прикриття сухопутних військ, знищення повітряних цілей на похилих дальностях від 100 м до 4 км і на висотах до 3 км, що летять зі швидкістю до 350-400 м/с, а також наземних (надводних) цілей на дальності до 4500 м. Базуються на шасі, подібному до шасі танка Leopard, але корпус має тоншу броню. Оснащені двома 35-мм гарматами скорострільністю 550 пострілів за хвилину, кулеметом 7,62-мм MG-3 та двома радарами. Боєкомплект – 310 унітарних снарядів, зокрема 20 бронебійних підкаліберних.

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