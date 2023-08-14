По ворожій армії відпрацювала реактивна артилерія.

Російські солдати "поїли" вогню від артилерії ЗСУ на важливих напрямках фронту - під Бахмутом та Соледаром.

Відео реактивної роботи наших артилеристів по ворогу показав СтратКом ЗСУ. Зазначається, що обстріл реалізували бійці 4-ої окремої танкової бригади.

На Бахмутському напрямку ЗСУ утримують ініціативу

Нагадаємо, наразі на Бахмутському напрямку, попри активні бої, ініціатива - за ЗСУ. Про це повідомив напередодні речник Східного угруповання військ Сергій Череватий. Він уточнив, що за добу наша армія ліквідувала 43 загарбники й провела 9 боєзіткнень.

Також один окупант потрапив у полон до ЗСУ. Окрім цього, поранення отримали 109 солдатів РФ.

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