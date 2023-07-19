На Куп’янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках тривають важкі бої.

Українські захисники та захисниці під щільними обстрілами російської артилерії та вогнем авіації продовжують відбивати ворожі атаки на кількох напрямках.

Як повідомляє Генштаб ЗСУ, російські загарбники й надалі зосереджують більшість своїх сил на Куп’янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках.

На цих ділянках фронту тривають важкі бої. Зокрема, протягом доби там відбулося 19 бойових зіткнень.

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За даними Генштабу, на Бахмутському напрямку під щільним вогнем артилерії противника українські захисники успішно відбили атаки окупантів у районі Богданівки Донецької області, а на Авдіївському напрямку - під потужним вогнем авіації та артилерії росіян ЗСУ успішно відбили атаки ворога в районі Невельського.

Крім того, на Мар’їнському напрямку Сили оборони України продовжують стримувати наступ російських військ в районах Мар’їнки та Красногорівки.

Водночас українські захисники та захисниці продовжують наступальну операцію на Мелітопольському та Бердянському напрямках та закріплюються на досягнутих рубежах. Там українська армія б’є артилерією по виявлених цілях росіян та веде контрбатарейну боротьбу.

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Українські військові на Таврійському напрямку продовжують витісняти російських загарбників із займаних ними позицій. Сили оборони мають певний успіх у цьому, а також закріплюються на досягнутих рубежах.

Крім того Збройні сили України просунулися на 1 км вздовж лінії фронту на Мелітопольському та Бердянському напрямках.

Воїн батальйону "Свобода" бригади швидкого реагування НГУ "Рубіж" Михайло Іваночко зазначив, що ЗСУ захоплюють стратегічні місця навколо Бахмута. У найближчі два-три тижні загарбники будуть змушені покинути місто.

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