Артилеристи 28-ої ОМБр назвали три необхідних кроки для того, щоб російський солдат став "хорошим".

Збройні сили України (ЗСУ) розкрили рецепт, як зробити з російського окупанта "хороший фарш" на фронті.

Відповідний ролик із нагальною інструкцією опублікували артилеристи 28-ї ОМБр. Йдеться про три необхідні кроки, які продемонстрували бійці у кадрі.

Перший крок - "зловити" позицію ворога з повітря, другий - "нафарширувати" його снарядами по самі вуха, третій - насолоджуватися результатом та не забувати спостерігати за рівномірністю "прожарення".

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"Готово! Окупант став "хорошим"!", - йдеться в публікації.

Окупанті на фронті ліквідували власну гармату

Нагадаємо, що 18 травня СтратКом ЗСУ також показав епічний ролик "помилки" ворожої гармати 2С5. Не обійшлося без допомоги 44-ої окремої артилерійської бригади імені гетьмана Данила Апостола.

Через влучний постріл ЗСУ зброя здетонувала та захопила до пекла "своїх же". Таким чином окупанти втратили одним пострілом одразу дві одиниці техніки.

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