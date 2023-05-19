Збройні сили України (ЗСУ) розкрили рецепт, як зробити з російського окупанта "хороший фарш" на фронті.
Відповідний ролик із нагальною інструкцією опублікували артилеристи 28-ї ОМБр. Йдеться про три необхідні кроки, які продемонстрували бійці у кадрі.
Перший крок - "зловити" позицію ворога з повітря, другий - "нафарширувати" його снарядами по самі вуха, третій - насолоджуватися результатом та не забувати спостерігати за рівномірністю "прожарення".
"Готово! Окупант став "хорошим"!", - йдеться в публікації.
Окупанті на фронті ліквідували власну гармату
Нагадаємо, що 18 травня СтратКом ЗСУ також показав епічний ролик "помилки" ворожої гармати 2С5. Не обійшлося без допомоги 44-ої окремої артилерійської бригади імені гетьмана Данила Апостола.
Через влучний постріл ЗСУ зброя здетонувала та захопила до пекла "своїх же". Таким чином окупанти втратили одним пострілом одразу дві одиниці техніки.