Окупанти продовжують базуватися у центрах культури, бібліотеках та дитячих садочках, й розміщують там українців з певною метою.

Українські військові розповіли, що окупанти "евакуюють" цивільних із прифронтових районів захоплених територій України для того, щоб згодом використати їх у якості "живого щита".

Про це під час телемарафону розповіла керівниця обʼєднаного координаційного прес-центру Сил оборони півдня України Наталя Гуменюк.

За її словами, процеси евакуації окупантами місцевого населення на захоплених територіях Херсонщини тривають вже давно.

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Зокрема, спочатку окупанти вивозили місцевих, щоб зайняти їхні будинки, а потім, щоб прикритися ними у якості "живого щита".

Крім того, Гуменюк розповіла, що окупанти продовжують базуватися у центрах культури, бібліотеках, дитячих садочках, школах, базах відпочинку та інших закладах, щоб прикриватися дітьми та цивільним населенням.

"Все, що вони вважають для себе зручним розташуванням, вони намагаються заселити так званими евакуйованими мешканцями: верхні поверхи займають мирні жителі, на нижніх базуються штаби окупантів… Вони усвідомлюють, що по них будуть прильоти і саме так прикриваються у прямому сенсі як живим щитом", - сказала очільниця прес-центру.

На її думку, й нещодавно розпочата евакуація на окупованих територіях Запоріжжя має таку ж мету - переховування за цивільними.

Окупанти почали тікати з України та організували особливу "евакуацію"

Як повідомляв УНІАН, паралельно зі своєю втечею із прифронтових окупованих районів захоплених РФ областей України росіяни розпочали процес "евакуації" цивільного населення з таких населених пунктів.

Зокрема, ще раніше цей процес стартував на захопленій Херсонщині, а останніми днями активізувався й на окупованих територіях Запоріжжя.

За даними Генштабу ЗСУ, російські військові та колаборанти під прикриттям "евакуації" із Запорізької області масово викрадають у місцевих цивільних автомобілі та мародерять, зокрема грабуючи магазини з оргтехнікою.

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