Збройні сили України готуються протидіяти будь-яким сценаріям на північному напрямку та відпрацьовують навички в разі, якщо окупанти знову наважаться піти на Київ або спробувати захопити Чорнобильску АЕС.
Спільні тренування провели підрозділи 120 обр ТрО, Державної прикордонної служби України та Національної гвардії України в смузі угрупування сил і засобів оборони Києва. Потужне відео показав СтратКом ЗСУ.
Там вказали, що йдеться про тренування сил, що залучаються до виконання завдань з охорони і оборони Чорнобильської атомної електростанції.
"В ході тренування особовий склад вдосконалював свої практичні дії при стрімкій зміні обстановки, в зоні виконання завдань за призначенням на північній ділянці кордону України", - зазначили там.
Свідки окупації Чорнобильської АЕС розповіли про злочини росіян
Нагадаємо, що російські війська зайшли на Чорнобильску АЕС ще у перший день повномасштабного вторгнення 24 лютого 2022 року. Ворог полишив об'єкт у березні, під час деокупації Київської області з боку ЗСУ.
Нещодавно працівники зони відчуження розповіли ЗМІ подробиці дій окупантів в зоні ЧАЕС. За їхніми словами, ворог перші кілька днів займався мародерством будинків та терором місцевих жителів. Біля будинку однієї жінки ворожа техніка стояла майже 15 годин.