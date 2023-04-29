Українські захисники готові до будь-яких ситуацій на північному кордоні.

Збройні сили України готуються протидіяти будь-яким сценаріям на північному напрямку та відпрацьовують навички в разі, якщо окупанти знову наважаться піти на Київ або спробувати захопити Чорнобильску АЕС.

Спільні тренування провели підрозділи 120 обр ТрО, Державної прикордонної служби України та Національної гвардії України в смузі угрупування сил і засобів оборони Києва. Потужне відео показав СтратКом ЗСУ.

Там вказали, що йдеться про тренування сил, що залучаються до виконання завдань з охорони і оборони Чорнобильської атомної електростанції.

Відео дня

"В ході тренування особовий склад вдосконалював свої практичні дії при стрімкій зміні обстановки, в зоні виконання завдань за призначенням на північній ділянці кордону України", - зазначили там.

Свідки окупації Чорнобильської АЕС розповіли про злочини росіян

Нагадаємо, що російські війська зайшли на Чорнобильску АЕС ще у перший день повномасштабного вторгнення 24 лютого 2022 року. Ворог полишив об'єкт у березні, під час деокупації Київської області з боку ЗСУ.

Нещодавно працівники зони відчуження розповіли ЗМІ подробиці дій окупантів в зоні ЧАЕС. За їхніми словами, ворог перші кілька днів займався мародерством будинків та терором місцевих жителів. Біля будинку однієї жінки ворожа техніка стояла майже 15 годин.

Вас також можуть зацікавити новини: