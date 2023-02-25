Глава ГУР Міноборони зазначив, що російський десант повинен був висадитися на аеродромі в Гостомелі та на Печерських пагорбах.

Російські окупанти дійсно намагалися взяти Київ за три дні. Їм би навіть це вдалося, якби росіяни захопили аеропорт у Гостомелі.

Глава Головного управління розвідки Міністерства оборони Кирило Буданов зазначив, що висадка десанту біля Києва, а також біля НСК "Олімпійського" була єдиним планом у росіян.

"Це був взагалі єдиний план - не пізніше третьої доби підняти прапор над адміністрацією президента зі зміною керівництва... Оскільки, на їхню думку, керівництво держави повинно було кудись втекти. Якщо ні - вони б його знищили. І не пізніше, ніж на 10 добу погасити точкові, як вони вважали, прояви опору, якщо вони будуть", – розповів Буданов в документальному фільмі Дмитра Комарова "Рік".

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При цьому він зазначив, що доповів президенту України про те, що Росія розв'яже повномасштабну війну 24 лютого близько 04:00, ще 23 лютого 2022 року близько 15:00.

"Чому кажуть, що росіяни тупі, не розуміли, що буде війна, вони не брали паливозаправники? Це все правда, але правда зовсім інша. Справа в тому, що вони розраховували не пізніше третьої доби, все це було їм не потрібно", - пояснив глава ГУР Міноборони.

У зв'язку з цим головним завданням для українських захисників стала затримка висадки російського десанту на аеродромі в Гостомелі, де артилеристи взяли росіян під контроль і їх план провалився.

У свою чергу глава Міноборони Олексій Резніков зазначив, що основним пунктом висадки російського десанту повинні були стати Печерські пагорби поруч з НСК "Олімпійський".

"Розуміли, що буде спроба захоплення Печерських пагорбів в районі НСК "Олімпійський", там дуже зручно висадку з вертольотів робити. А вже звідси-спроба накопичення сил і захоплення урядового кварталу, де є офіс Президента, Уряд, парламент і так далі", – підсумував міністр оборони.

Війна в Україні - що відомо

Президент Російської Федерації Володимир Путін 24 лютого 2022 року розпочав кровопролитну війну проти України. Росіяни нещадно знищували будинки українців і унфраструктуру, грабували, ґвалтували і вбивали мирне населення.

Через рік вбивства росіянами українців російський політолог і колишній депутат Державної Думи РФ Сергій Марков заявив, що російська "спецоперація" в Україні вже провалилася.

При цьому журналісти Financial Times повідомили, що оточення Путіна не знало, що він підготував напад Росії на Україну, що викликало у російських еліт невдоволення. Пізніше президент Росії нібито визнав, що російська армія в безладді і абсолютна не готова до війни.

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