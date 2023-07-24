Вітчизняна зброя потужно вгатила по окупантам на фронті.

Збройні сили України показали, як вітчизняним противотанковим ракетним комплексом "Стугна-П" вразили одразу кілька танків окупантів.

Відповідні кадри опублікував СтратКом ЗСУ в Telegram. Йдеться про роботу 66-ої окремої механізованої бригади, яка майстерно ліквідувала 3 танки та 1 БМП окупантів на одному з напрямків фронту.

Можливості противотанкового ракетного комплексу "Стугна-П"

Нагадаємо, "Стугна-П"- зброя українського виробництва, один з проектів "Укроборонпрому". У квітні 2023 року менеджер проекту Олег Болдирєв разом з журналістами ТСН показав розпаковку цього "звіра" та уточнив, на що здатна українська зброя на фронті.

За його словами, такі комплекси перевозять в одному контейнері. Для того щоб розпакувати й застосувати "Стугну-П", потрібно задіяти три людини. Алгоритм дій на фронті такий: спочатку оператор комплексу знаходить ціль, потім здійснюється пуск ракет й після влучання група має мобільно змінити позицію, щоб не отримати зворотній "приліт".

Одне з найскладніших завдань у застосування "Стугни-П" - це правильно установити зброю та потім перемістити у безпечне місце, розповів менеджер.

Серед технічних характеристик "Стугни-П" виділяють дальність стрільби до 5000 м вдень та до 3000 м вночі з часом прильоту не більше 25 секунд (в разі максимальної дистанції пострілу). Для "Стугни-П" використовують ракети 130 мм калібру.

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