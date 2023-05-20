Також підірвано 2 склади боєприпасів ворога, знищено та пошкоджено 31 одиницю озброєння та військової техніки противника.

На Таврійському напрямку українськими Силами оборони знищено майже чотири роти російських загарбників. Про це повідомив командувач оперативно-стратегічного угруповання військ "Таврія", бригадний генерал Олександр Тарнавський у Telegram.

Зокрема, українські підрозділи ракетних військ та артилерії Сил оборони таврійського напрямку протягом доби виконали 988 вогневих завдань.

"Втрати ворога вбитими та пораненими склали майже чотири роти. Знищено та пошкоджено 31 одиницю озброєння та військової техніки противника", - повідомив Тарнавський.

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Зокрема, йдеться про 7 танків, 3 бойових машини піхоти, 2 безпілотні літальні апарати "Орлан-30", безпілотник "Zala", безпілотник "Елерон", 2 гаубиці 2А65 "Мста-Б", так зенітно-ракетний комплекс "С-300". Також було знищено 2 склади боєприпасів ворога.

Втрати Росії в Україні

Як повідомляв УНІАН, за минулу добу на українській землі ліквідували 670 російських загарбників, і тепер загальна кількість знищених ворогів становить приблизно 202 тис 430 осіб.

Також українським військовим вдалося знищити п'ять бойових броньованих машин, чотири танки, 32 дрони оперативно-тактичного рівня, 20 одиниць автомобільної техніки та автоцистерн.

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