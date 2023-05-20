На українській землі ліквідовано чимало бронетехніки російських загарбників.

Втрати РФ в Україні на сьогодні, 20 травня, перескочили нову психологічну позначку - тепер вони становлять понад 202 тисячі окупантів.

За добу на українскій землі ліквідували 670 загарбників, і тепер загальна кількість знищених ворогів становить приблизно 202430, повідомив Генеральний штаб Збройних сил України на своїй сторінці у Facebook.

Крім того, на нашій землі ліквідовано чимало ворожої бронетехніки, зокрема, п'ять бойових броньованих машин, а також чотири танки. Ще за добу знищено 19 артилерійських систем супротивника, шість засобів протиповітряної оборони, 32 дрони оперативно-тактичного рівня, 20 одиниць автомобільної техніки та автоцистерн, а також чотири одиниці спецтехніки.

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Генштаб ЗСУ вранці 20 травня повідомив, що найзапекліші бої упродовж минулої доби тривали за Бахмут і Мар’їнку, а також в районах Авдіївки, Новомихайлівки й Степового. У Генштабі повідомляли, що на низці напрямків супротивник намагався наступати, але успіхів не мав.

РФ зазнає величезних втрат в нашій державі. Станом на 19 травня втрати ворога в Україні становили 201 тис. 760 загарбників.

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